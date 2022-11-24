Ковидные ограничения уже нанесли немало вреда крупнейшим экономикам мира, но сейчас политика добивает промышленность. Во многих регионах мира наблюдается дефицит дизельного горючего.

В течение нескольких месяцев почти каждый регион на планете столкнется с опасностью дефицита дизельного топлива, считает старший вице-президент по энергетике британского филиала RJ O'Brien Limited в Лондоне Олег Гирко.

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Воздействие может быть огромным: от цены на индейку в День благодарения до счетов потребителей за отопление домов этой зимой. По словам Марка Финли, научного сотрудника по вопросам энергетики Института государственной политики Бейкера Университета Райса, только в США рост стоимости дизельного горючего нанесет экономике удар на $100 млрд. «В нашей экономике во всем, где что-то движется, есть дизель, — говорит Финли. — Перемещение товаров — одно. Люди, которые могут замерзнуть до смерти, — это другое».

В США запасы дизельного горючего и мазута достигли самого низкого уровня для этого времени года по данным за четыре десятилетия. Северо-западная Европа сталкивается с низким обеспечением — прогнозируется, что запасы достигнут минимума в этом месяце, а затем упадут еще больше до марта, вскоре после того, как начнут действовать санкции, которые отрежут регион от российских морских поставок. «Это, безусловно, самый дизельный кризис, который я когда-то видел», — сказал Дарио Скаффарди, бывший генеральный директор итальянской нефтеперерабатывающей компании Saras SpA, проработавший в отрасли почти 40 лет.

Дизель на спотовом рынке гавани Нью-Йорка, являющегося ключевым показателем, в этом году вырос примерно на 50%. В начале ноября цена достигла $4,90/галон, что примерно вдвое выше уровня годовой давности.

Ожидаемый дефицит частично является результатом созданной паники вокруг пандемии после того, как карантины уничтожили спрос и заставили нефтепереработчиков закрыть некоторые из своих наименее прибыльных заводов. Но угрожающий уход от ископаемого топлива также ослабил инвестиции в этот сектор. С 2020 года нефтеперерабатывающие мощности США сократились более чем на 1 миллион баррелей в день. Между тем, в Европе сбои в судоходстве и забастовки рабочих против продолжения карантинных мер также повлияли на производство нефтепродуктов.

Ситуация может стать гораздо более драматичной из-за того, что Евросоюз приближается к уходу от российских поставок. Европа полагается на дизельное горючее больше, чем на любое другое в мире. Согласно данным Vortexa Ltd, около 500 млн баррелей в год доставляется кораблями, причем примерно половину из них обычно загружают в российских портах. США также прекратили импорт из России, которая в прошлую зиму была крупным поставщиком на Восточное побережье.

С начала февраля санкции ЕС запретят российские морские поставки. Эти российские баррели нужно как-то заменить, если экономика региона хочет продолжать работать, как сейчас. Как и произойдет ли это, пока неизвестно. Зимние холода также усугубит проблемы в Европе. Согласно данным консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd, запасы на северо-западе упадут до 211,9 млн баррелей в марте, через месяц после вступления в силу санкций ЕС. Это будет самый низкий уровень по данным с 2011 года.

Глобальная нехватка топлива сделала экспортерам, таким как Китай и Индия, более выгодными для отправки грузов в страны Европы, которые могут платить большие премии. Ожидается, что общий экспорт топлива из Китая вырастет на 500 тыс. баррелей в день до почти 1,2 млн баррелей до конца года, по данным промышленного консультанта FGE. Остается увидеть, будет ли этого достаточно, чтобы закрыть глобальный дефицит продукции.