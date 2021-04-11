Самые впечатляющие моменты гонки – в видео.

Ралли “Млечный путь”, которое прошло 3 – 4 апреля в Херсонской области, стало первым этапом в Чемпионате Украины по авторалли. Подробно о его ходе и победителях можно почитать здесь.

В то же время в видео, которое доступно ниже, показаны самые зрелищные моменты, которые были на гонках. Проезды, полеты, аварии, работа паддока, перевороты – все это снято как из кабины пилотов, так и снаружи, в том числе с дронов. Наслаждайтесь.

Автор видео – Антон Косенко.