Чемпионат Украины по ралли начался в Херсоне – и уже первый соревновательный день принес маленькую сенсацию. После прохождения двух субботних спецучастков пелотон возглавляет одессит Игорь Чаповский, который в прошлом году вернулся в гонки после десятилетнего перерыва.

Пилот Eurolamp WRT выиграл второй спецучасток с преимуществом в 1,2 секунды над ближайшим соперником – причем надо отметить, что эта победа является первой в карьере пилота за 30 стартов в чемпионате Украины.

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Но самым интересным является то, что накануне, во время тестовых заездов Чаповский почти поставил крест на своем дальнейшем выступлении, перекинув свой MINI WRC на крышу! К счастью, повреждения машины оказались не столь значительными, и механики команды смогли отремонтировать ее за время, которое остается до старта ралли. Как оказалось – недаром.

Абсолютно идентичное с Чаповским время показал его коллега по команде Eurolamp WRT Валерий Горбань – наиболее опытный украинский пилот, имеющий на своем счету рекордное количество стартов в ралли. Третью же строчку в субботнем протоколе занял шестикратный чемпион Украины Александр Салюк-младший, который в этом сезоне выступает за новую, только что созданную команду “#БудНасипати Ралли Тим”.

Внимание привлекают результаты литовского пилота Довиласа Чютеле, который по итогам субботы показал лучшее время среди всех автомобилей с приводом за одну ось.

Также отметим блестящий старт ветерана ралли Николая Соболева и его дочери Надежды, которые в этом сезоне впервые выступают двумя машинами – и сейчас занимают два первых места в классе 2WD.

Основная соревновательная часть ралли "Млечный путь" пройдет в воскресенье, 4 апреля в Тягинском карьере. Спортсменам придется преодолеть более 100 км специальных участков, причем их задачу осложняет большая вероятность осадков.

Фото Александр Василюк, Андрей Беклемищев, Виктор Аджамский #rallyvision