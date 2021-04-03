Чемпіонат України з ралі розпочався в Херсоні – і вже перший змагальний день приніс маленьку сенсацію. Після проходження двох суботніх спецділянок пелотон очолює одесит Ігор Чаповський, який минулого року повернувся в гонки після десятирічної перерви.

Пілот Eurolamp WRT виграв другу спецділянку з перевагою в 1,2 секунди над найближчим суперником – причому треба відзначити, що ця перемога є першою в кар’єрі пілота за 30 стартів в чемпіонаті України.

Також у тему: нові правила на Чемпіонаті України з ралі 2021

Але найцікавішим є те, що напередодні, під час тестових заїздів Чаповський майже “поставив хрест” на своєму подальшому виступі, перекинувши свій MINI WRC на дах! На щастя, пошкодження машини виявились не досить значними, і механіки команди спромоглися відремонтувати її за час, який залишався до старту ралі. Як виявилось – недарма.

Абсолютно ідентичний з Чаповським час показав його колега по команді Eurolamp WRT Валерій Горбань – найбільш досвідчений український пілот, який має на своєму рахунку рекордну кількість стартів в ралі. Третю ж сходинку в суботньому протоколі посів шестикратний чемпіон України Олександр Салюк-молодший, який в цьому сезоні виступає за нову, тільки-но створену команду “#БудНасипати Ралі Тім”.

Увагу привертають результати литовського пілота Довіласа Чютеле, який за підсумками суботи показав найкращий час серед усіх автомобілів з приводом за одну вісь.

Також відзначимо блискучий старт ветерана ралі Миколи Соболєва та його доньки Надії, які цього сезону вперше виступають двома машинами – і наразі посідають два перші місця в класі 2WD.

Основна змагальна частина ралі “Чумацький Шлях” пройде в неділю, 4 квітня в Тягінському кар’єрі. Спортсменам доведеться подолати понад 100 км спеціальних ділянок, причому їхню задачу ускладнює велика імовірність опадів.

Фото Олександр Василюк, Андрій Беклеміщев, Віктор Аджамський #rallyvision