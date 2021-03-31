Змагання пройдуть в шість етапів, за нагороди у різних класах боротимуться більше семи десятків спортсменів у семи командах.

Чемпіонат Україні з ралі 2021 року стартує вже 3 квітня з перегонів "Чумацький шлях". Це перший з запланованих шести етапів змагання, які пройдуть в Львівській, Житомирській, Івано-Франківській, Донецькій та Закарпатській областях.

На перше змагання зареєстровано сім команд, які будуть складатися з одного-трьох екіпажів на одному змаганні, але не більше п’яти екіпажів протягом сезону. Переходити з команди в команду протягом сезону можна щонайбільше один раз. Для екіпажу, який протягом сезону приніс своїй команді найбільшу кількість очок, засновано нову спеціальну нагороду MVP.

Вже на перший етап зареєстровано 35 екіпажів (у складі пілота та штурмана), на різноманітних автомобілях – від ВАЗ-2105 до Mitsubishi Lancer Evo чи Subaru Impreza. Окрім українців, два екіпажі будуть з Литви, ще один учасник – з Естонії.

Також цікаво: австралійський гонщик планує побити рекорд швидкості

Автомобілі будуть виступати у кількох класах відповідно до їх оснащення – повний чи монопривід, потужність двигуна тощо. До існуючих класів додано два нові: Open (для ралійних автомобілів найвищого рівня підготовки, в тому числі автомобілів WRC) та Cross Country (для позашляховиків, UTV та ралійних вантажівок). Окрім того, започатковано окремий залік Rally Legends – для історичних ралі-автомобілів, випущених до 1996 року (тобто віком понад 25 років). З огляду на їх технічний стан та високу вартість оригінальних запчастин для таких авто пропонується скорочена дистанція.

Задля залучення у Чемпіонат нових учасників ті екіпажі, які братимуть участь у змаганнях вперше, звільняються від сплати стартового внеску.

Чемпіонат 2021 року став більш технологічним – зокрема, введено обов’язкове використання системи GPS-трекінгу, яка встановлюється на кожен спортивний автомобіль. Система не тільки допомагає відстежувати швидкість автомобілів та відповідність руху за маршрутом ралі, але й забезпечує максимально оперативне реагування рятувальних служб в аварії або нещасного випадку.

Окрім того, інтегровано мобільний додаток Sportity (на Google Play та на App Store), за допомогою якого будь-який учасник або вболівальник може отримувати всю оперативну інформацію безпосередньо на свій смартфон. Для цього треба завантажити додаток на свій смартфон та ввести пароль KHERSON2021.

Також у тему: команда McLaren F1 підписала контракт з 13-річним гонщиком

Календар Чемпіонату України з ралі 2021 року