Гонщик спробує розігнатися до 1600 км/год на ракетомобілі.

У мережі з’явилася інформація про намір гонщика Роско МакГлашана встановити новий рекорд швидкості. Якщо він здійснить задумане, то йому вдасться встановити новий рекорд швидкості на ракетомобілі – 1600 км/год.

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Що цікаво, це буде не перша спроба австралійського гонщика подолати звуковий бар’єр. Як пише CarAdvice, ще в 1994 році він вже намагався зробити це за допомогою ракетомобіля власного виробництва – 5R. Правда, тоді йому вдалося добитися швидкості лише в 802,5 км/год.

І ось у 2022 році МакГлашан має намір повторити спробу, причому на цей раз його метою є побиття світового рекорду – 1223 км/год. Для цього гонщик скористається новою розробкою під назвою Aussie Invader 5R.

Транспортний засіб здатний розігнатися від 0 до 100 км/год всього лише за 1,1 секунди. Швидкість в 1610 км/год ракетомобіль набере вже через 22 секунди.