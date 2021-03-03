Гонщик попытается разогнаться до 1600 км/ч на ракетомобиле.

В сети появилась информация о намерении гонщика Роско МакГлашана установить новый рекорд скорости. Если он совершит задуманное, то ему удастся установить новый рекорд скорости на ракетомобиле – 1600 км/ч.

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Что интересно, это будет не первая попытка австралийского гонщика преодолеть звуковой барьер. Как пишет CarAdvice, еще в 1994 году он уже пытался сделать это с помощью ракетомобиля собственного производства – 5R. Правда, тогда ему удалось добиться скорости только в 802,5 км/ч.

И вот в 2022 году МакГлашан намерен повторить попытку, причем на этот раз его целью является побитие мирового рекорда – 1223 км/ч. Для этого гонщик воспользуется новой разработкой под названием Aussie Invader 5R.

Транспортное средство способно разогнаться от 0 до 100 км/ч всего лишь за 1,1 секунды. Скорость в 1610 км/ч ракетомобиль наберет уже через 22 секунды.