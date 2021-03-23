Уго Угочукву є чемпіоном з картингу. І, можливо, майбутньою зіркою чемпіонату Формула 1.

У ці вихідні стартує сезон Формула 1 2021 року, який розпочнеться з Гран-Прі Бахрейну. Хоча Даніель Ріккардо та Ландо Норріс прагнуть продовжити висхідну траекторію своєї команди, закладену у 2020 році, за кулісами відбувається ще більше роботи, щоб забезпечити світле майбутнє. Британська команда щойно підписала контракт з тринадцятирічним американським чемпіоном з картингу Уго Угочукву.

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Уго навчатиметься за програмою розвитку молодого водія McLaren. Ця програма має високий ризик і високу винагороду. Коли тодішній керівник команди McLaren Рон Денніс підписав Льюїса Хемілтона та Уеслі Грейвса до Програми молодого водія команди у 1998 році, ніхто не знав, що один з них стане суперзіркою F1, тоді як інший покине змагання, після першого ж сезону.

Угочукву підписав контракт із “Маклареном” одразу, після своєї перемоги на чемпіонаті European Karting Championship. Причому у тому ж віці, що й колись Льюїс Хемілтон.

“Ми з цікавістю спостерігали за прогресом Уго, тому, коли з'явилася можливість підписати з ним угоду, ми, не вагаючись, зробили це”, – сказав Зак Браун, генеральний директор McLaren Racing. “Зараз ми зосередимося на тому, щоб надати Уго правильну підтримку, там, де вона йому потрібна, щоб допомогти йому реалізувати свій потенціал”.

“Я маю честь отримати контракт з такою знаковою командою, як McLaren Racing, на початку своєї кар'єри”, – сказав Угочукву в заяві, опублікованій McLaren. “Мати підтримку McLaren – це фантастика і те, про що мріє будь-який молодий водій. Зараз я зосереджений на тому, щоб розвиватися як водій та гонщик, тому наявність McLaren поруч може допомогти мені не лише на трасі, а й поза нею”.

Уроджений житель Нью-Йорка, 13-річний Угочукву матиме всі шанси на успіх, маючи за спиною висококласну команду, таку як McLaren Racing.