Уго Угочукву является чемпионом по картингу. И, возможно, будущей звездой чемпионата Формула 1.

В эти выходные стартует сезон Формула 1 2021 года, который начнется с Гран-При Бахрейна. Хотя Даниэль Риккардо и Ландо Норрис стремятся продолжить восходящую траекторию своей команды, заложенную в 2020 году, за кулисами происходит еще больше работы, чтобы обеспечить светлое будущее. Британская команда только что подписала контракт с тринадцатилетним американским чемпионом по картингу Уго Угочукву.

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Уго будет учиться по программе развития молодого водителя McLaren. Эта программа имеет высокий риск и высокое вознаграждение. Когда тогдашний руководитель команды McLaren Рон Деннис подписал Льюиса Хэмилтона и Уэсли Грейвса в Программу молодого водителя команды в 1998 году, никто не знал, что один из них станет суперзвездой F1, тогда как другой покинет соревнования после первого же сезона.

Угочукву подписал контракт с "Маклареном" сразу после своей победы на чемпионате European Karting Championship. Причем в том же возрасте, что и прежде Льюис Хэмилтон.

"Мы с интересом наблюдали за прогрессом Уго, поэтому, когда появилась возможность подписать с ним соглашение, мы, не колеблясь, сделали это", – сказал Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing. "Сейчас мы сосредоточимся на том, чтобы предоставить Уго правильную поддержку там, где она ему нужна, чтобы помочь ему реализовать свой потенциал".

"Я имею честь получить контракт с такой знаковой командой, как McLaren Racing, в начале своей карьеры", - сказал Угочукву в заявлении, опубликованном McLaren. "Иметь поддержку McLaren - это фантастика и то, о чем мечтает любой молодой водитель. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы развиваться как водитель и гонщик, поэтому наличие McLaren рядом может помочь мне не только на трассе, но и вне ее".

Коренной житель Нью-Йорка 13-летний Угочукву будет иметь все шансы на успех, имея за спиной высококлассную команду, такую ​​как McLaren Racing.