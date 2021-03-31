Соревнования пройдут в шесть этапов, за награды в разных классах будут бороться более семи десятков спортсменов в семи командах.

Чемпионат Украины по ралли 2021 стартует уже 3 апреля с гонки "Млечный путь". Это первый из запланированных шести этапов соревнования, которые пройдут во Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской, Донецкой и Закарпатской областях.

На первое соревнование зарегистрировано семь команд, которые будут состоять из одного-трех экипажей на одном соревновании, но не более пяти экипажей в течение сезона. Переходить из команды в команду в течение сезона можно максимум один раз. Для экипажа, который в течение сезона принес своей команде наибольшее количество очков, учреждена новая специальная награда MVP.

Уже на первом этапе зарегистрировано 35 экипажей (в составе пилота и штурмана), на различных автомобилях – от ВАЗ-2105 до Mitsubishi Lancer Evo или Subaru Impreza. Кроме украинцев, два экипажа будут из Литвы, еще один участник – из Эстонии.

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Автомобили будут выступать в нескольких классах в соответствии с их оснащением – полный или монопривод, мощность двигателя и тому подобное. К существующим классам добавлены два новых: Open (для раллийных автомобилей высокого уровня подготовки, в том числе автомобилей WRC) и Cross Country (для внедорожников, UTV и раллийных грузовиков). Кроме того, начат отдельный зачет Rally Legends – для исторических ралли-автомобилей, выпущенных до 1996 года (то есть старше 25 лет). Учитывая их техническое состояние и высокую стоимость оригинальных запчастей для таких авто предлагается сокращенная дистанция.

Для привлечения в Чемпионат новых участников те экипажи, которые будут принимать участие в соревнованиях впервые, освобождаются от уплаты стартового взноса.

Чемпионат 2021 стал более технологичным – в частности, введено обязательное использование системы GPS-трекинга, которая устанавливается на каждый спортивный автомобиль. Система не только помогает отслеживать скорость автомобилей и соответствие движения по маршруту ралли, но и обеспечивает максимально оперативное реагирование спасательных служб во время аварии или несчастного случая.

Кроме того, интегрировано мобильное приложение Sportity (на Google Play и на App Store), с помощью которого любой участник или болельщик может получать всю оперативную информацию непосредственно на свой смартфон. Для этого надо скачать приложение на свой смартфон и ввести пароль KHERSON2021.

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Календарь Чемпионата Украины по ралли 2021