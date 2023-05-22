Розничные цены на топливо продолжают снижаться.

На прошлой неделе топливо в среднем подешевело на 12–73 коп./л.: бензины – на 53 (А-95) и 12 (А-95+) копеек на литре, ГП – на 0,73 грн/л, до 45 16 грн/л, 47,76 грн/л и 43,77 грн/л соответственно. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, государственная «Укрнафта» снизила цены на стандартную «пятерку» на 1 грн/л, до 43 грн/л, а дизтоплива — на 1,5 грн/л, до 42,00 грн/л.

На 1 грн/л и 0,5 грн/л подешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

Подешевели также все виды горючего на 2 грн/л на станциях сети BVS. На 1 грн/л снизила цены сеть «Авантаж» — до 40,50 грн/л на А-95 и дизтопливо, что является одними из самых низких розничных цен в Украине.

Кроме того, уменьшили стоимость топлива такие сети как AMIC, SOCAR, Shell, KLO, U.GO Chipo и другие.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 12 по 19 мая 2023 г., грн/л: