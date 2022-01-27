Госрегулирование цен снова привело к удорожанию горючего. Розничные сети уже подняли цены.

С 26 по 27 января средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 10 коп./л и составляет 31,84 грн/л, бензин А-95 подорожал на 10 коп./л – до 32,72 грн/л, а дизельное топливо – на 12 коп./л, до 32,04 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Рост цен явился результатом корректировки стоимости топлив 24 января в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

На станциях сети "БРСМ-Нефть" бензины подорожали на 23 коп./л: бензин А-92 – до 30,58 грн/л, бензин А-95 – до 31,58 грн/л. Цена на ДТ выросла на 0,22 грн/л до 30,33 грн/л. В сети "Укр-Петроль" бензины и ДТ подорожали на 80 коп./л: бензин А-92 – до 30,60 грн/л, бензин А-95 – до 31,60 грн/л, ДТ – до 30,70 грн/л.

На заправках "Кворума" бензины и ДП подорожали на 1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,65 грн/л, на А-95 – до 32,95 грн/л, на ДТ – до 31,25 грн/л. На станциях сети "Катрал" на 40 коп./л подорожали только бензины.

Такие сети как Prime, SUNOIL, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime, Mango и другие. повысили цены в пределах 0,1-1,3 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 26 по 27 января, грн/л: