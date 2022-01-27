Держрегулювання цін знову призвело до подорожчання пального. Роздрібні мережі вже підняли ціни.

З 26 по 27 січня середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 10 коп./л і становить 31,84 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 10 коп./л — до 32,72 грн/л, а дизельне пальне — на 12 коп./л, до 32,04 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 24 січня відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини здорожчали на 23 коп./л: бензин А-92 – до 30,58 грн/л, бензин А-95 – до 31,58 грн/л. Ціна на ДП зросла на 0,22 грн/л, до 30,33 грн/л. У мережі "Укр-Петроль" бензини й ДП здорожчали на 80 коп./л: бензин А-92 – до 30,60 грн/л, бензин А-95 – до 31,60 грн/л, ДП – до 30,70 грн/л.

На заправках "Кворум" бензини й ДП здорожчали на 1 грн/л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,65 грн/л, на А-95 — до 32,95 грн/л, на ДП — до 31,25 грн/л. На станціях мережі "Катрал" на 40 коп./л здорожчали лише бензини.

Такі мережі як Prime, SUNOIL, "Татнафта-АЗС-Україна", Prime, Mango та ін. підвищили ціни в межах 0,1-1,3 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 26 по 27 січня, грн/л: