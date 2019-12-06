Женщина на момент катастрофы находилась в машине.

Городской совет Лос-Анджелеса проголосовал заплатить 4 миллиона долларов США для урегулирования судебного иска от женщины, автомобиль которой, вместе с ней, провалился под землю.

Смотрите также: Первый первый трейлер нового фильма бондианы "Не время умирать" на украинском языке

Инцидент произошел в феврале 2017 года в Студио Сити и вызвал пострадавшей Стефани Скотт “значительные травмы, убытки и потери”, в связи с ее иском. Водитель смогла самостоятельно выбраться из машины, однако некоторое время провела, сидя сверху на опрокинутой вверх дном машине, в то время как машину затапливало водой канализации. Из шестиметровой пропасти пострадавшую доставали пожарные, после чего ее доставили в больницу.

“Во время транспортировки пациентка сказала пожарным, что когда она ехала, почувствовала наклон автомобиля влево, после чего машина упала в пустоту”, – сообщает полицейский отчет, – “Подушки безопасности раскрыты. В машину начала поступать вода. Она пыталась поднять окна, но стеклоподъемники не сработали. Она смогла открыть дверь, поднявшись на вершину машины и начала звать на помощь”.

После того, как женщину достали из пропасти, минивэн, который также застрял в дыре, упал прямо на машину Стефани Скотт. Американка подала в суд на власти города Лос-Анджелес, выдвигая обвинения в халатности, сообщает NBC News. Ее адвокаты рассказали “Лос-Анджелес Таймс”, что она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга с осложнениями на зрение.

“Это был очень серьезный случай, все-за грубой небрежности города”, – заявил адвокат, – “Внедорожник Стефани упал и приземлился на крышу. Ей повезло, что она жива – она легко могла сломать шею от удара, или утонуть в сточных водах, очнувшись после потери сознания”.

Городской департамент общественных работ признал, что пропасть “была, вероятно, вызвана сочетанием высокого уровня дождевых вод и возможной аварии канализации”. Чтобы истец отозвала свой иск, городские власти на голосовании приняли решение выплатить владелице провалившегося под асфальт автомобиля четыре миллиона долларов (95,2 млн грн).

Читайте также: Украинской полиции выдали новенькие Renault Duster