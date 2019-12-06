Жінка на момент катастрофи знаходилась в машині.
Міська рада Лос-Анджелеса проголосувала заплатити 4 мільйони доларів США для врегулювання судового позову від жінки, автомобіль якої, разом з нею, провалився під землю.
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Інцидент трапився у лютому 2017 року в Студіо Сіті та спричинив постраждалій Стефані Скотт “значні травми, збитки та втрати”, згідно з її позовом. Водійка змогла самостійно вибратись з машини, однак деякий час провела, сидячи зверху на перекинутій догори дном машині, в той час як автівку затоплювало водою каналізації. З шестиметрового провалля потерпілу діставали пожежники, після чого її доправили до лікарні.
“Під час транспортування пацієнтка сказала пожежникам, що коли вона їхала, відчула нахил автомобіля ліворуч, після чого машина впала в порожнечу”, – повідомляє поліцейський звіт, – “Подушки безпеки розкриті. У машину почала надходити вода. Вона намагалася підняти вікна, але склопідйомники не спрацювали. Вона змогла відкрити двері, піднявшись на вершину машини і почала кликати на допомогу”.
Після того, як жінку дістали з провалля, мінівен, що також застряг у дірі, впав прямо на машину Стефані Скотт. Американка подала до суду на влада міста Лос-Анджелес, висуваючи звинувачення у недбальстві, повідомляє NBC News. Її адвокати розповіли “Лос-Анджелес Таймс”, що вона отримала черепно-мозкову травму, струс мозку з ускладненнями на зір.
“Це був дуже серйозний випадок, все через грубу недбалість міста”, – заявив адвокат, – “Позашляховик Стефані впав і приземлився на свій дах. Їй пощастило, що вона жива – вона легко могла зламати шию від удару, або потонути у стічних водах, прокинувшись після втрати свідомості”.
Міський департамент громадських робіт визнав, що провалля “було, ймовірно, спричинено поєднанням високого рівню дощових вод та можливої аварії каналізації”. Аби позивачка відкликала свій позов, міська влада на голосуванні прийняла рішення виплатити власниці автомобіля, що провалився під асфальт, чотири мільйони доларів (95,2 млн грн).
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