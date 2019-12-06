Жінка на момент катастрофи знаходилась в машині.

Міська рада Лос-Анджелеса проголосувала заплатити 4 мільйони доларів США для врегулювання судового позову від жінки, автомобіль якої, разом з нею, провалився під землю.

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Інцидент трапився у лютому 2017 року в Студіо Сіті та спричинив постраждалій Стефані Скотт “значні травми, збитки та втрати”, згідно з її позовом. Водійка змогла самостійно вибратись з машини, однак деякий час провела, сидячи зверху на перекинутій догори дном машині, в той час як автівку затоплювало водою каналізації. З шестиметрового провалля потерпілу діставали пожежники, після чого її доправили до лікарні.

“Під час транспортування пацієнтка сказала пожежникам, що коли вона їхала, відчула нахил автомобіля ліворуч, після чого машина впала в порожнечу”, – повідомляє поліцейський звіт, – “Подушки безпеки розкриті. У машину почала надходити вода. Вона намагалася підняти вікна, але склопідйомники не спрацювали. Вона змогла відкрити двері, піднявшись на вершину машини і почала кликати на допомогу”.

Після того, як жінку дістали з провалля, мінівен, що також застряг у дірі, впав прямо на машину Стефані Скотт. Американка подала до суду на влада міста Лос-Анджелес, висуваючи звинувачення у недбальстві, повідомляє NBC News. Її адвокати розповіли “Лос-Анджелес Таймс”, що вона отримала черепно-мозкову травму, струс мозку з ускладненнями на зір.

“Це був дуже серйозний випадок, все через грубу недбалість міста”, – заявив адвокат, – “Позашляховик Стефані впав і приземлився на свій дах. Їй пощастило, що вона жива – вона легко могла зламати шию від удару, або потонути у стічних водах, прокинувшись після втрати свідомості”.

Міський департамент громадських робіт визнав, що провалля “було, ймовірно, спричинено поєднанням високого рівню дощових вод та можливої ​​аварії каналізації”. Аби позивачка відкликала свій позов, міська влада на голосуванні прийняла рішення виплатити власниці автомобіля, що провалився під асфальт, чотири мільйони доларів (95,2 млн грн).

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