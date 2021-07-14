Госэкоинспекция начала отбор проб горюче-смазочной продукции для проверки ее качества в лаборатории в рамках рыночного надзора.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный. "Первые пробы горючего были взяты во время проверки ООО “НИВА-1” в Одессе и ООО “ЮГ КОНТАКТ” в Херсоне. По результатам выводов аккредитованной лаборатории ООО “Инспекторат Украина” автомобильные бензины и дизельные топлива этих предприятий соответствовали требованиям Технического регламента”, – рассказал Андрей Малеванный.

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В целом по словам главы ГЭИ по сравнению с прошлым годом Госэкоинспекции удалось значительно усилить работу в сфере рыночного надзора. “За 1 полугодие 2021 года ГЭИ провела более 600 мероприятий государственного рыночного надзора, по результатам которых принята почти 1 тысяча решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия или ограничения предоставления продукции на рынке. К нарушителям применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 9,6 миллиона гривен, что более чем в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года”, – отметил Андрей Малеваный.