Держекоінспекція розпочала відбір проб паливно-мастильної продукції для перевірки її якості у лабораторії в рамках ринкового нагляду.

Про це повідомив Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. «Перші проби пального було взято під час перевірки ТОВ «НИВА-1» в Одесі та ТОВ «ЮГ КОНТАКТ» у Херсоні. За результатами висновків акредитованої лабораторії ТОВ «Інспекторат Україна» автомобільні бензини та дизельні палива цих підприємств відповідали вимогам Технічного регламенту», - розповів Андрій Мальований.

Читайте також: Уряд підняв ціни на бензин до 31,87 гривень за літр

Загалом за словами голови ДЕІ порівняно з минулим роком Держекоінспекції вдалося значно посилити роботу у сфері ринкового нагляду. «За 1 півріччя 2021 року ДЕІ провела понад 600 заходів державного ринкового нагляду, за результатами яких прийнято майже 1 тисячу рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів щодо усунення формальної невідповідності або обмеження надання продукції на ринку. До порушників застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму 9,6 мільйона гривень, що у понад 5 разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року», - зауважив Андрій Мальований.