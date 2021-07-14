У Мінекономіки дозволили підняти ціни на бензин і ДТ. Нова максимальна ціна для бензину - 31,87 гривень за літр. Дизель - 29,60 гривень за літр.

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки надала НАК "Нафтогаз України".

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Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,87 гривень за літр, для дизельного палива з 22,55 гривень до 22,60 гривень за літр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,87 гривень за літр, дизельного палива - 29,60 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць. Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС різко піднімають свої роздрібні ціни.