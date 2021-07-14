В Минэкономики разрешили поднять цены на бензин и ДТ. Новая максимальная цена для бензина – 31,87 гривен за литр. Дизель – 29,60 гривен за литр.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

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Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,87 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,55 гривен до 22,60 гривен за литр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 гривен за литр, дизельного топлива – 29,60 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц. Как правило, после повышения расчетной стоимости, сети АЗС резко поднимают свои розничные цены.