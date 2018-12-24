Правоохранительный орган, созданный для борьбы с преступлениями высокопоставленных чиновников, закупил автомобили через ProZorrо.

Среди трех претендентов, которые стремились продать автомобили Renault Duster Государственному бюро расследований – официальные дилеры этой марки “Нико прайм мегаполис”, “Автомобильный центр Голосеевский” и “Кий Авто Холдинг”. Именно последний победил в тендере на право поставить 24 автомобиля общей стоимостью 15,31 млн гривен.

За двумя сделками фирма поставит 12 полноприводных автомобилей Renault Duster в комплектации ZEN по 663 тыс грн., а еще по двум договорам 12 подобных автомобилей Renault Duster, но в более дешевой комплектации LIFE, по 640 тыс грн.

Все 24 автомобиля будут иметь одинаковое специализированное оборудование: тонировка стекол салона пленкой, сигнальное громкоговорящее устройство, проблесковый маячок синего цвета на магните, металлический сейф для хранения оружия, боеприпасов, документов и тому подобное.

Напомним, что Renault Duster получил престижную и бюджетную версии.