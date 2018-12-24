Правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високо посадовців, закупив автомобілі через ProZorrо.

Серед трьох претендентів, які прагнули продати автомобілі Renault Duster Державному бюро розслідувань – офіційні дилери цієї марки “Ніко прайм мегаполіс”, “Автомобільний центр Голосіївський” та “Кий Авто Холдинг”. Саме останній переміг у тендері на право поставити 24 автомобіля загальною вартістю 15,31 млн гривень.

За двома угодами фірма поставить 12 повнопривідних автомобілів Renault Duster у комплектації ZEN по 663 тис грн., а ще за двома договорами 12 подібних автівок Renault Duster, але у дешевшій комплектації LIFE, по 640 тис грн.

Усі 24 автомобілі матимуть однакове спеціалізоване обладнання: тонування скла салону плівкою, сигнально гучномовний пристрій, проблисковий маячок синього кольору на магніті, металевий сейф для зберігання зброї, боєприпасів, документів тощо.

Нагадаємо, що Renault Duster отримав престижну та бюджетну версії.