17:14, сьогодні

Окрім того, популярний кросовер можна придбати за двома видами кредитів.

Компанія Renault в Україні оголосила про початок продажів двох нових версій популярного кросовера Duster. Бюджетний варіант отримав назву Renault Duster Base та коштує від 394 900 грн, тобто близько $14 100.

Незважаючи на невисоку вартість, на безпеці у ньому не економили: авто обладнане антиблокувальною системою ABS, курсової стійкості ESC, допомоги старту на підйомі HSA, екстреного гальмування та розподілу гальмівних зусиль, а також 6-ма подушками безпеки та індикатором тиску в шинах. Такий Duster доступний з переднім приводом, бензиновим 115-сильним двигуном та 5-ступінчатою механічною коробкою передач.

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Ще одна версія, яка з’явилась у модельній лінійці Duster – Intence. Це найбагатша комплектація, яка переводить цей позашляховик у більш високий сегмент ринку. Зокрема, в ньому доступні система контролю сліпих зон, задній парктронік та камера заднього огляду з габаритними лініями.

Автомобіль оснащується клімат-контролем, покращеною тканиною оббивки сидінь Prestige з виділеним швом, мультимедійною системою з навігацією Media NAV Evolution, стальними рейлінгами та 17-дюймовими дисками Maldives. Ця комплектація доступна як з бензиновим, так і дизельним двигуном, механічною та автоматичною коробками передач, повним чи переднім приводами. Залежно від типу приводу та силового агрегату вартість Renault Duster Intence складає від 553 200 до 650 500 грн.

Для того, щоб зменшити фінансове навантаження на українців при купівлі цього та інших Renault, представництво французької компанії в нашій країні розробило дві кредитні програми, які базуються на європейському досвіді. Вони замінили програми з нульовими кредитами, які вже перестали цікавити вітчизняних споживачів.

Перша з них – "Рено Бонус" - передбачає, що кредитне авто продається дешевше, аніж за повну вартість! Наприклад, якщо базовий Renault Duster коштує 409 900 грн, то в кредит – 394 900. В залежності від моделі знижка може сягати 10-15 тисяч гривень. Таким чином, клієнт економить на початкових витратах близько 600 грн. (КАСКО, відсотки банку), а також – на щомісячних. Відсоткова ставка за цим кредитом – 5,9-1,3,9% залежно від строку кредиту та моделі авто.

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Друга кредитна програма називаються "Легкий кредит". За схемою вона дещо нагадує лізинг для фізосіб та являє собою кредит із залишковою вартістю.

Спершу клієнт на початку сплачує від 30 до 50% вартості автомобіля. Ще 30% ціни – це залишкова вартість, на яку кредит не розраховується. Тому клієнт виплачує від 20 до 40% вартості машини протягом трьох років. Після цього в нього є вибір з кількох варіантів. Він може погасити ці 30% у гривнях банку та залишити машину собі. Також він може оформити на ці кошти кредит ще на два роки. Інший варіант – здати машину в Trade-In дилеру та зарахувати цей залишок в якості першого внеску. Подібна система фінансування розвинута в країнах Західної Європи та США. Вона дозволяє постійно їздити практично на новій машині, сплачуючи щомісяця певну суму з власного доходу.

За час появи другого покоління Renault Duster в Україні їх власниками стали близько 1700 осіб, всього ж цієї моделі з 2010 року було продано 16500 екземплярів! В компанії Renault сподіваються, що нові комплектації та кредитні умови зроблять новий Duster ще більш популярним серед українців.

Нагадаємо, що в Україні почав роботу найбільший автоцентр Renault.