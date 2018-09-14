Експерти з Європи сертифікували три виробництва в Україні для трансформації кузовів комерційних автомобілів Renault у спеціальні версії.

Легкі вантажівки та мікроавтобуси Renault вже кілька років поспіль займають перше місце з продажів на ринку вантажної техніки. Це зумовлено не лише великим модельним рядом комерційної техніки Renault (7 основних моделей), але й можливістю дообладнання їх відповідно до потреб кожного клієнта.

Оскільки в кожній країни вимоги підприємців можуть бути різними, французький концерн надає дозволи місцевим підприємствам на переобладнання своєї техніки. Однак ця сертифікація проводиться лише після вивчення виробництва та усунення недоліків, які були виявлені в ході інспекції.

Протягом 2017 року французькі експерти з Renault кілька разів відвідували ряд вітчизняних компаній. Вони ознайомились з процесом виробництва, перевірили якість продукції та в результаті видали сертифікати на можливість переобладнання різних моделей Renault трьом вітчизняним підприємствам.

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Так, "Автохолдинг" отримав право виготовляти на шасі Renault фургони, бортові платформи та спецтранспорт. Компанія "Цитіус" отримала змогу виробляти броньовані інкасаторські машини, швидкі допомоги та транспорт для людей з обмеженими можливостями. "Реформ" також зможе бронювати банківський транспорт.

Ще одна відмінність модельного ряду Renault – наявність електричної версії Kangoo Z.E., яка після модернізації отримала запас ходу у 250 км на одному заряді.

Для ознайомлення з комерційною технікою Renault з вересня по кінець року у дилерських центрах Renault пройде "Караван шоу", де будуть представлені як серійні, так і переобладнані автомобілі Renault.

Нагадаємо, що Renault розглядає розміщення автовиробництва в Україні.