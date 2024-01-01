Готовим авто к зиме: почему важно проверить аккумулятор

Подготовить аккумулятор к зиме – это не только вопрос удобства, но и безопасности и уверенности в том, что автомобиль не подведет вас в самый неподходящий момент. В этой статье мы рассмотрим, как правильно проверить заряд аккумулятора, зарядить его, выбрать новый аккумулятор, и почему стоит обратить внимание на аккумуляторы Bosch с технологиями AGM и EFB.

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Зима – не лучшая пора для аккумулятора

С наступлением низких температур способность аккумулятора генерировать мощность существенно снижается. Кроме того, масло при низких температурах становится более густым, поэтому стартеру становится труднее провернуть двигатель. Это означает, что для запуска автомобиля в холодную погоду нужно больше энергии, а ресурс аккумулятора быстрее исчерпывается.

Кроме того, зимний период – это время повышенного энергопотребления. Для функционирования обогрева, освещения и электронных систем автомобиля нужен дополнительный заряд, что также нагружает аккумулятор.

Как проверить заряд аккумулятора

Регулярная проверка уровня заряда аккумулятора поможет избежать неожиданных проблем с запуском двигателя. Протестировать заряд можно несколькими способами:

Использование мультиметра. Самый простой способ – проверить напряжение аккумулятора с помощью мультиметра. Этот показатель в исправном аккумуляторе должен составлять 12,4–12,6 В. Если напряжение ниже 12,2 В, аккумулятор нуждается в подзарядке или замене.

Накануне зимы аккумулятор стоит продиагностировать. Фото Bosch

Диагностика в автосервисе. В большинстве автосервисов и на некоторых АЗС доступна профессиональная диагностика состояния аккумулятора. Это позволит проверить не только уровень заряда, но и общее состояние аккумулятора, включая его способность держать заряд под нагрузкой.

Раньше замену аккумулятора в автомобиле можно было произвести самостоятельно. В современных автомобилях необходимо не только точно подобрать АКБ, но и часто откалибровать электрическую систему. Это по силам только профессиональным электрикам, работающим на современном оборудовании. К примеру, на Бош Авто Сервис. Рекламна інформація

Как выбрать новый аккумулятор

Если ваш аккумулятор не держит заряд или его срок службы уже подходит к концу (обычно 4-5 лет), стоит задуматься о его замене. Выбирая новый аккумулятор, обратите внимание на несколько ключевых параметров:

Размеры: аккумулятор должен устанавливаться в предназначенное для него место. Важно чтобы его размеры были соответствующими. Также нужно, чтобы плюсовая клемма была с нужной стороны.

Аккумулятор должен подходить не только по размерам, но и по характеристикам. Фото Bosch

Емкость аккумулятора (А-ч). Важно выбрать аккумулятор, который соответствует требованиям вашего автомобиля. Емкость аккумулятора определяет, сколько энергии он может накапливать и отдавать. Например, для компактных автомобилей может быть достаточно аккумулятора емкостью 40-60 А-ч, тогда как для кроссоверов и SUV – 70-100 А-ч.

Пусковой ток (А). Это показатель того, какое количество энергии аккумулятор может отдать на короткое время, чтобы запустить двигатель. Для зимнего периода этот параметр особенно важен, поскольку в холоде двигатель требует больше энергии для старта.

Технологии AGM и EFB. Если ваш автомобиль оснащен системой Start-Stop или рекуперативным торможением, стоит обратить внимание на аккумуляторы с современными технологиями AGM или EFB.

Аккумуляторы Bosch с технологиями AGM и EFB

Компания Bosch предлагает широкую линейку аккумуляторов, но особенно актуальны предложения для современных автомобилей. Стоит обратить внимание на аккумуляторы с технологиями AGM и EFB, которые специально разработаны для автомобилей с системами Start-Stop и высоким энергопотреблением.

AGM (Absorbent Glass Mat). Аккумуляторы с этой технологией используют абсорбирующие стеклянные волокна, которые удерживают электролит между пластинами аккумулятора. Это обеспечивает максимальную мощность и долговечность, особенно при интенсивном использовании. Аккумуляторы Bosch AGM выдерживают больше циклов “заряд-разряд” и не боятся глубоких разрядов, что делает их идеальными для автомобилей с системой Start-Stop.

Для автомобилей с современными системами нужны специальные аккумуляторы. Фото Bosch

EFB (Enhanced Flooded Battery). Аккумуляторы с технологией EFB - улучшенные версии традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов. Они имеют повышенную устойчивость к частым циклам зарядки-разрядки и также подходят для автомобилей с системой Start-Stop, хотя их стоимость обычно ниже, чем у AGM. Аккумуляторы Bosch EFB предлагают надежную работу даже при интенсивном использовании в городских условиях и коротких поездках. Такие аккумуляторы также имеют большой срок службы.

Для чего разработаны высокотехнологичные аккумуляторы

Аккумуляторы с технологиями AGM и EFB имеют двойное назначение. Они могут быть применены как для запуска двигателя, так и для автономного электроснабжения приборов и оборудования в течение длительного времени. Эти технологии разработаны для использования не только в автомобилях, но и для обеспечения питанием домов на колесах и лодок. Главное отличие от обычных батарей - они способны долго держать заряд и не боятся глубокого разряда.

В батареях с технологией AGM стекловолоконные маты впитывают кислоту как губка. В батареях EFB положительная пластина оснащена пластиковой вставкой, которая обеспечивает дополнительную поддержку активного материала. AGM- и EFB-аккумуляторы от Bosch обеспечивают высокий пусковой ток и очень высокую стабильность цикла. Прочная решетка из специального сплава обеспечивает устойчивость к коррозии, длительный срок службы, оптимизированное прохождение тока и низкий уровень саморазряда. Технология глубокого цикла обеспечивает немедленную готовность батареи к работе даже после длительного бездействия.

Такие аккумуляторы идеально подходят для тех, кто не часто использует автомобиль и ездит на короткие расстояния. Батареи с технологиями AGM и EFB идеально подходят для городской эксплуатации современных автомобилей.

Итог

Зима – это период повышенных нагрузок на аккумулятор вашего автомобиля, поэтому важно заблаговременно подготовить его к холодам. Регулярная проверка заряда, правильная зарядка и своевременная замена аккумулятора помогут избежать проблем с запуском двигателя. Если ваш автомобиль оснащен системами Start-Stop или имеет высокое энергопотребление, аккумуляторы Bosch с технологиями AGM и EFB станут надежным выбором для обеспечения стабильной и эффективной работы в любых условиях.