Готуємо авто до зими: чому важливо перевірити акумулятор

Підготувати акумулятор до зими – це не лише питання зручності, але й безпеки та впевненості в тому, що автомобіль не підведе вас у найбільш невідповідний момент.

У цій статті ми розглянемо, як правильно перевірити заряд акумулятора, зарядити його, вибрати новий акумулятор, і чому варто звернути увагу на акумулятори Bosch із технологіями AGM та EFB.

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Зима – не краща пора для акумулятора

З настанням низьких температур здатність акумулятора генерувати потужність суттєво знижується. Окрім того, моторна олива при низьких температурах стає більш густою, тому стартеру стає важче провернути двигун. Це означає, що для запуску автомобіля у холодну погоду потрібно більше енергії, а ресурс акумулятора швидше вичерпується.

Щобільше, зимовий період – час підвищеного енергоспоживання. Для функціонування обігріву, освітлення та електронних систем автомобіля потрібен додатковий заряд, що також навантажує акумулятор.

Як перевірити заряд акумулятора

Регулярна перевірка рівня заряду акумулятора допоможе уникнути несподіваних проблем із запуском двигуна. Протестувати заряд можна кількома способами:

Використання мультиметра. Найпростіший спосіб – перевірити напругу акумулятора за допомогою мультиметра. Цей показник у справному акумуляторі повинна становити 12,4–12,6 В. Якщо напруга нижча за 12,2 В, акумулятор потребує підзарядки або заміни.

Напередодні зими акумулятор варто продіагностувати. Фото Bosch

Діагностика в автосервісі. У більшості автосервісів і на деяких АЗС доступна професійна діагностика стану акумулятора. Це дозволить перевірити не лише рівень заряду, але й загальний стан акумулятора, включаючи його здатність тримати заряд під навантаженням.

Раніше заміну акумулятора в автомобілі можна було здійснити самостійно. В сучасних автомобілях потрібно не лише точно підібрати АКБ, але й нерідко відкалібрувати електричну систему. Це під силу лише професійним електрикам, які працюють на сучасному обладнанні. Наприклад, на Бош Авто Сервіс. Рекламна інформація

Як вибрати новий акумулятор

Якщо ваш акумулятор не тримає заряд або його термін служби вже підходить до кінця (зазвичай 4-5 років), варто задуматися про його заміну. Обираючи новий акумулятор, зверніть увагу на кілька ключових параметрів:

Розміри: акумулятор повинен встановлюватись у призначене для нього місце. Важливо щоб його розміри були відповідними. Також потрібно, щоб плюсова клема була з потрібної сторони.

Акумулятор повинен підходити не лише за розмірами, але й за характеристиками. Фото Bosch

Ємність акумулятора (А·год). Важливо вибрати акумулятор, який відповідає вимогам вашого автомобіля. Ємність акумулятора визначає, скільки енергії він може накопичувати та віддавати. Наприклад, для компактних автомобілів може бути достатньо акумулятора ємністю 40-60 А·год, тоді як для кросоверів і SUV – 70-100 А·год.

Пусковий струм (А). Це показник того, яку кількість енергії акумулятор може віддати на короткий час, щоб запустити двигун. Для зимового періоду цей параметр особливо важливий, оскільки в холоді двигун потребує більше енергії для старту.

Технології AGM та EFB. Якщо ваш автомобіль оснащений системою Start-Stop або рекуперативним гальмуванням, варто звернути увагу на акумулятори з сучасними технологіями AGM або EFB.

Акумулятори Bosch із технологіями AGM та EFB

Компанія Bosch пропонує широку лінійку акумуляторів, але особливо актуальними є пропозиції для сучасних автомобілів. Варто звернути увагу на акумулятори з технологіями AGM та EFB, які спеціально розроблені для автомобілів із системами Start-Stop та високим енергоспоживанням.

AGM (Absorbent Glass Mat). Акумулятори з цією технологією використовують абсорбуючі скляні волокна, які утримують електроліт між пластинами акумулятора. Це забезпечує максимальну потужність та довговічність, особливо при інтенсивному використанні. Акумулятори Bosch AGM витримують більше циклів “заряд-розряд” та не бояться глибоких розрядів, що робить їх ідеальними для автомобілів із системою Start-Stop.

Для автомобілів з сучасними системами потрібні спеціальні акумулятори. Фото Bosch

EFB (Enhanced Flooded Battery). Акумулятори з технологією EFB – покращені версії традиційних свинцево-кислотних акумуляторів. Вони мають підвищену стійкість до частих циклів зарядки-розрядки й також підходять для автомобілів із системою Start-Stop, хоча їхня вартість зазвичай нижча, ніж в AGM. Акумулятори Bosch EFB пропонують надійну роботу навіть при інтенсивному використанні в міських умовах та коротких поїздках. Такі акумулятори також мають великий термін служби.

Для чого розроблені високотехнологічні акумулятори

Акумулятори з технологіями AGM і EFB мають подвійне призначення. Вони можуть бути застосовані як для запуску двигуна, так і для автономного електропостачання приладів і обладнання протягом тривалого часу. Ці технології розроблені для використання не тільки в автомобілях, але й для забезпечення живленням будинків на колесах і човнів. Головна відмінність від звичайних батарей – вони здатні довго тримати заряд і не бояться глибокого розряду.

У батареях з технологією AGM скловолоконні мати вбирають кислоту як губка. У батареях EFB позитивна пластина оснащена пластиковою вставкою, яка забезпечує додаткову підтримку активного матеріалу. AGM- та EFB-акумулятори від Bosch забезпечують високий пусковий струм і дуже високу стабільність циклу. Міцна решітка зі спеціального сплаву забезпечує стійкість до корозії, тривалий термін служби, оптимізоване проходження струму та низький рівень саморозряду. Технологія глибокого циклу забезпечує негайну готовність батареї до роботи навіть після тривалої бездіяльності.

Такі акумулятори ідеально підходять для тих, хто не часто використовує автомобіль та їздить на короткі відстані. Батареї з технологіями AGM та EFB ідеально підходять для міської експлуатації сучасних автомобілів.

Підсумок

Зима – це період підвищених навантажень на акумулятор вашого автомобіля, тому важливо завчасно підготувати його до холодів. Регулярна перевірка заряду, правильна зарядка та своєчасна заміна акумулятора допоможуть уникнути проблем із запуском двигуна. Якщо ваш автомобіль оснащений системами Start-Stop або має високе енергоспоживання, акумулятори Bosch із технологіями AGM та EFB стануть надійним вибором для забезпечення стабільної та ефективної роботи в будь-яких умовах.