Системы искусственной вентиляции легких сегодня являются наиболее востребованными медицинскими девайсами.

Французский автомобильный концерн Groupe PSA заявил об альянсе с Air Liquide, Schneider Electric и Valeo, чтобы изготовить 10 000 “вентиляторов” за 50 дней для медицинского сектора во Франции.

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22 марта правительство Франции обратилось с просьбой к нескольким компаниям страны, чтобы увеличить производство медицинских вентиляторов для борьбы с коронавирусом. На запрос откликнулся целый ряд компаний, готовых помочь в этом деле. Автопроизводитель сообщил о создании рабочей группы Air Liquide, Schneider Electric и Valeo, а также договорился с 100 компаниями-партнерами о предоставлении 300 основных компонентов, необходимых для изготовления медицинского оборудования.

Groupe PSA будет производить для медицинского оборудования отдельные компоненты, а собирать девайсы будут на заводе Air Liquide в Антони.

Крупные автопроизводители во всем мире присоединились к борьбе с коронавирусом, производя вентиляторы, респираторы и другое необходимое медицинское оборудование.

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