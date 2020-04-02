Системи штучної вентиляції легень сьогодні є найбільш затребуваними медичними девайсами.

Французький автомобільний концерн Groupe PSA заявив про альянс з Air Liquide, Schneider Electric і Valeo, щоб виготовити 10 000 “вентиляторів” за 50 днів для медичного сектору у Франції.

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22 березня уряд Франції звернувся з проханням до кількох компаній країни, аби збільшити виробництво медичних вентиляторів для боротьби з коронавірусом. На запит відгукнувся цілий ряд компаній, готових допомогти у цій справі. Автовиробник повідомив про створення робочої групи Air Liquide, Schneider Electric та Valeo, а також домовився зі 100 компаніями-партнерами про надання 300 основних компонентів, необхідних для виготовлення медичного обладнання.

Groupe PSA виготовлятиме для медичного устаткування окремі компоненти, а збиратимуть девайси на заводі Air Liquide в Антоні.

Великі автовиробники у всьому світі приєднались до боротьби з коронавірусом, виробляючи вентилятори, респіратори та інше необхідне медичне обладнання.

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