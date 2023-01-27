PT-91 Twardy пока не поставлялся в Украину, но нашим танкистам он знаком. Как такое может быть?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша дополнительно усилит Вооруженные Силы Украины 60 танками, из которых будет 30 единиц PT-91 Twardy, 14 Leopard 2 и еще 16 танков других типов, скорее всего Т-72М.

Также Матеуш Моравецкий отметил, что в Украину уже было передано 250 польских танков. Около двух сотен из них поступило в Украину еще в первом полугодии 2022 года.

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PT-91 Twardy (Твердый) – это модернизация советского Т-72, которая была проведена польскими силами в 90-х годах прошлого века и затронула все главные компоненты боевой машины. В настоящее время Войско Польское имеет 232 единицы этих машин.

В PT-91 Twardy значительно улучшилось бронирование путем добавления динамической защиты ERAWA, которая имеет максимально плотное покрытие всего танка. 394 блока ERAWA покрывают переднюю часть корпуса и башню, расположенные практически без промежутков друг к другу. Тесты показали, что блоки ERAWA повышают защищенность танка на 30-70% в зависимости от типа боеприпаса.

Заменена система управления огнем – на польской боевой машине используется собственная система DRAWA с новыми прицелами, тепловизионным каналом, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Ночные средства наблюдения получили командир и водитель-механик.

Вес машины вырос до 46 тонн, двигатель заменили на польский S-12U мощностью 850 л.с. Это позволило улучшить удельную мощность. Этот двигатель уже имеет цифровой блок и механик-водитель получает всю информацию о работе двигателя и трансмиссии на контрольно-диагностической панели.