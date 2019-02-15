Шебелинский газоперерабатывающий завод из Харьковской области чуть более чем за два года работы выпустил уже более ста тысяч тонн фирменного топлива Šhebel.

Шебелинский газоперерабатывающий завод, после начала производства фирменного топлива Šhebel, выпустил более 100 тысяч тонн бензинов и дизельного топлива класса Евро 5.

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Харьковское топливо поставляется под маркой Šhebel на украинские сетевые АЗС. Оно имеет улучшенные характеристики благодаря использованию присадок немецкого химического концерна BASF.

“Весь объем нашей продукции имеет характеристики, аналогичные брендовым маркам топлива, которые реализуют в топ-сетях АЗС. Уверен, что украинский потребитель останется довольным, заправляя Šhebel. Наша цель – дать топливо премиального качества по адекватной цене”, – говорит директор по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.

Напомним, предприятие “Укргаздобыча” представило брендовый вид топлива Šhebel в марте 2018 года. Компания заключила партнерские соглашения на его реализацию с рядом розничных сетей, среди которых столичная “КЛО” и днепровский “Нефтек”.

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