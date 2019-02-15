Шебелинський газопереробний завод з харківської області трохи більше ніж за два роки роботи випустив вже понад сто тисяч тонн фірмового пального Šhebel.

Шебелинський газопереробний завод, після початку виробництва фірмового пального Šhebel, випустив понад 100 тисяч тон бензинів та дизельного пального класу Євро 5.

Також цікаво: Експерти перевірили дизпальне на українських АЗС: результати

Харківське пальне поставляється під маркою Šhebel на українські мережеві АЗС. Воно має поліпшені характеристики, завдяки використанню присадок німецького хімічного концерну BASF.

“Весь обсяг нашої продукції має характеристики, аналогічні брендовим маркам пального, які реалізують в топ-мережах АЗС. Упевнений, що український споживач залишиться задоволеним, заправляючи Šhebel. Наша мета – дати пальне преміальної якості за адекватною ціною”, – говорить директор з комерційних питань Сергій Федоренко.

Нагадаємо, підприємство “Укргазвидобування” презентувало брендовий вид пального Šhebel в березні 2018 року. Компанія уклала партнерські угоди на його реалізацію з рядом роздрібних мереж, серед яких столична “КЛО” та дніпровський “Нефтек”.

Також цікаво: В "Укравтодорі" пообіцяли до весни відшукати гарні дороги для журналістів