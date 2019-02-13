Чи варто заправлятися на напівлегальних "бочках" і чи відповідає стандартам зимове дизпаливо на АЗС?
Продажі дизельного пального зростають, не в останню чергу через величезну кількість ввезених в країну "євроблях" і старих автомобілів. На попит існує і пропозиція – крім легальних заправок, у великій кількості з'явилися нелегальні дизельні "бочки". Таким чином, у вітчизняних автовласників є вибір, а ось якої якості солярку дійсно продають на "білих" і "чорних" заправках, вирішили дізнатися в столичному Інституті споживчих експертиз.
Експерти взяли проби в найбільших мережах АЗС нашої країни, а також у нелегальних продавців, і відправили їх в сертифіковану лабораторію. Перевірка показала – "дизелісти" зможуть кататися навіть в самий суворий мороз, але тільки за умови заправки на "законних" станціях.
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Що досліджували
Експерти відвідали представників практично всіх великих мереж – Shell, КЛО, MOTTO, ОККО, WOG, Chipo, Glusco, AMIC, ANP, БРСМ-Нафта, SunOil і "партизанську" станцію, яка торгує без документів. Досліджували як звичайне дизельне паливо, так і вибірково "фірмові" сорти, які, за заявами продавців, мають поліпшені параметри. Список параметрів був традиційний – цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки, а також головний "зимовий" показник – граничну температуру фільтрації.
Чи заведеться в мороз?
Морозостійкість – перший параметр, який перевірили в лабораторії. У контрафактної "солярки" при низьких температурах швидко "випадають парафіни", відповідно забиваються фільтри – і паливна система не може подати пальне в двигун.
Випробування на визначення граничної температури фільтрованості показали – всі зразки, крім "нелегала", є "чесним" "зимовим" паливом. Стандарт вказує, що фільтрованість "зимової" марки "З" для дизельного палива повинен бути не менше мінус 20°С. Ніхто з "білих" випробовуваних не опустився нижче за цю позначку, а найбільший запас міцності продемонстрували зразки дизеля, які експерти придбали на заправках КЛО (-26°С), MOTTO (-27°С) і Chipo (-24°С).
Водночас у "нелегалів" на "бочці" фільтрованість відповідала показникам "літньої" солярки – мінус 5°С. Єдиною втіхою для клієнтів таких заправок може служити тільки той факт, що в реальний мороз (а синоптики пророкують до мінус 25 найближчим часом) там фізично не зможуть відпустити паливо – воно банально замерзне в паливопроводах, колонці і шлангу.
Що ж стосується дизельного палива сорти "Арктика", то тут "фірма" на висоті – всі зразки виявилися найвищої якості. Найбільш екстремальними "полярниками" за температурою фільтрації виявилися фірмове паливо КЛО (Ventus Diesel) – нижче мінус 37°С, і ОККО (Pulls Diesel) – мінус 36°С. Якщо треба виїжджати в морози (особливо на довгі відстані), експерти рекомендують заправлятися тільки таким паливом.
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Індекс цетану
Далі фахівці підрахували цетановий індекс випробовуваних. Даний параметр – це цетанове число палива до застосування присадок. У морози високе цетанове число забезпечує більший ККД дизельного двигуна і його швидкий запуск. Загальний принцип – чим більше, тим краще. Всі учасники тесту уклалися в норматив, найбільший запас серед "звичайного" палива продемонстрували зразки MOTTO, КЛО та Chipo – 54,2, і по 53,5 одиниці відповідно. Серед брендового палива – КЛО (Ventus Diesel) і БРСМ-НАФТА (ДП Євро Plus) – 55,2 і 55 одиниць.
Спалах
Другий значимий показник – температура спалаху в закритому тиглі. Він характеризує температуру займання палива. Побічно цей показник може показати, чи не потрапляли в "солярку" сторонні компоненти. Порушень у учасників не виявлено.
Сірка – Євро-5!
Процес вилучення сірки з нафти є найважчим і дорогим, а продукти згоряння сірки завдають шкоди екології і двигуну. Сірка є убивчою для нейтралізаторів і сажових фільтрів, але при концентрації в паливі сірки менше 10 мг/кг це не проблема. Цього разу результати в даному параметрі виявилися відмінними. За винятком одного зразка, всі спроби відповідали рівню Євро-5.
Практично повну відсутність сірки було зафіксовано у КЛО (Ventus Diesel) – 3 мг/кг, MOTTO – 4 мг/кг. А ось у нелегальній "бочці" сірки виявлено набагато більше – 50 мг/кг, що відповідає застарілому стандарту Євро 4: це "не кондиція".
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Висновки
Схоже, дизельній "бодязі" в країні поставлений значний бар'єр. Це справедливо, як мінімум, для великих операторів мереж. В цілому, великі мережі АЗС (ОККО, WOG, КЛО) дуже гідно виглядають на тлі очікуваних хуртовин та морозів.
Також на ринку вимальовується ще одна важлива тенденція – рітейлери економ-сегмента (MOTTO, Chipo, SunOil) серйознонаступають на п'яти грандам ринку. По крайній мірі, якість палива зараз у них була на рівні з великими мережами, а то і перевершувала їх. При цьому вони серйозно виграють за ціною (1-2 гривні на літрі), але поки програють в сервісі, охопленні і програмах лояльності. Боротьба за клієнта обіцяє бути цікавою, а для автомобілістів така конкуренція несе тільки плюси.
Результати перевірки палива ДП ЄВРО
|
Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до палива дизельного
|
Цетановий індекс
|
Гранична температура фільтрування, не вище,°С
|
Температура спалаху в закритому тиглі, °С
|
Вміст сірки, мг\кг
|
Норматив
|
не менше 46 од.
|
для марки Л -5°С, для марки З -20°С
|
не нижче 55°С
|
не більше 10 мг/кг
|
ОККО (ДП ЄВРО)
|
53,6
|
– 20
|
65
|
7,5
|
MOTTO (ДП ЄВРО)
|
54,2
|
– 27
|
72
|
4
|
КЛО (ДП ЄВРО)
|
53,5
|
– 26
|
65
|
4
|
Chipo (ДП ЄВРО)
|
53,5
|
– 24
|
64
|
5
|
GLUSCO (ДП ЄВРО)
|
51,6
|
– 21
|
62
|
8
|
AMIC (ДП ЄВРО)
|
51,7
|
– 20
|
61
|
7
|
SUN OIL (ДП ЄВРО)
|
51.6
|
– 21
|
62
|
6
|
ANP (ДП ЄВРО)
|
51,6
|
– 23
|
63
|
7
|
“Бочка”
|
48,3
|
– 5
|
57
|
50
Результати перевірки пального "Арктика"
|
Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до палива дизельного
|Цетановий індекс
|
Гранична температура фільтрування, не вище,°С
|Температура спалаху в закритому тиглі, °С
|Вміст сірки, мг\кг
|
Норматив
|
не менше 46 од.
|
- 30°С
|
не нижче 55°С
|
не більше 10 мг/кг
|
КЛО (Ventus Diesel)
|
55,2
|
Нижче – 37
|
70
|
3
|
БРСМ-НАФТА (ДП ЄВРО Plus)
|
55,0
|
– 33
|
72
|
6
|
ОККО (Pulls Diesel)
|
54,6
|
– 36
|
66
|
5
|
Shell (V-Power)
|
54,5
|
– 35
|
67
|
7
|
WOG (Mustang Diesel)
|
53,7
|
– 34
|
66
|
6
Роман Петренко. Фото автора.
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