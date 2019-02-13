Чи варто заправлятися на напівлегальних "бочках" і чи відповідає стандартам зимове дизпаливо на АЗС?

Продажі дизельного пального зростають, не в останню чергу через величезну кількість ввезених в країну "євроблях" і старих автомобілів. На попит існує і пропозиція – крім легальних заправок, у великій кількості з'явилися нелегальні дизельні "бочки". Таким чином, у вітчизняних автовласників є вибір, а ось якої якості солярку дійсно продають на "білих" і "чорних" заправках, вирішили дізнатися в столичному Інституті споживчих експертиз.

Експерти взяли проби в найбільших мережах АЗС нашої країни, а також у нелегальних продавців, і відправили їх в сертифіковану лабораторію. Перевірка показала – "дизелісти" зможуть кататися навіть в самий суворий мороз, але тільки за умови заправки на "законних" станціях.

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Що досліджували

Експерти відвідали представників практично всіх великих мереж – Shell, КЛО, MOTTO, ОККО, WOG, Chipo, Glusco, AMIC, ANP, БРСМ-Нафта, SunOil і "партизанську" станцію, яка торгує без документів. Досліджували як звичайне дизельне паливо, так і вибірково "фірмові" сорти, які, за заявами продавців, мають поліпшені параметри. Список параметрів був традиційний – цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки, а також головний "зимовий" показник – граничну температуру фільтрації.

Чи заведеться в мороз?

Морозостійкість – перший параметр, який перевірили в лабораторії. У контрафактної "солярки" при низьких температурах швидко "випадають парафіни", відповідно забиваються фільтри – і паливна система не може подати пальне в двигун.

Випробування на визначення граничної температури фільтрованості показали – всі зразки, крім "нелегала", є "чесним" "зимовим" паливом. Стандарт вказує, що фільтрованість "зимової" марки "З" для дизельного палива повинен бути не менше мінус 20°С. Ніхто з "білих" випробовуваних не опустився нижче за цю позначку, а найбільший запас міцності продемонстрували зразки дизеля, які експерти придбали на заправках КЛО (-26°С), MOTTO (-27°С) і Chipo (-24°С).

Водночас у "нелегалів" на "бочці" фільтрованість відповідала показникам "літньої" солярки – мінус 5°С. Єдиною втіхою для клієнтів таких заправок може служити тільки той факт, що в реальний мороз (а синоптики пророкують до мінус 25 найближчим часом) там фізично не зможуть відпустити паливо – воно банально замерзне в паливопроводах, колонці і шлангу.

Що ж стосується дизельного палива сорти "Арктика", то тут "фірма" на висоті – всі зразки виявилися найвищої якості. Найбільш екстремальними "полярниками" за температурою фільтрації виявилися фірмове паливо КЛО (Ventus Diesel) – нижче мінус 37°С, і ОККО (Pulls Diesel) – мінус 36°С. Якщо треба виїжджати в морози (особливо на довгі відстані), експерти рекомендують заправлятися тільки таким паливом.

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Індекс цетану

Далі фахівці підрахували цетановий індекс випробовуваних. Даний параметр – це цетанове число палива до застосування присадок. У морози високе цетанове число забезпечує більший ККД дизельного двигуна і його швидкий запуск. Загальний принцип – чим більше, тим краще. Всі учасники тесту уклалися в норматив, найбільший запас серед "звичайного" палива продемонстрували зразки MOTTO, КЛО та Chipo – 54,2, і по 53,5 одиниці відповідно. Серед брендового палива – КЛО (Ventus Diesel) і БРСМ-НАФТА (ДП Євро Plus) – 55,2 і 55 одиниць.

Спалах

Другий значимий показник – температура спалаху в закритому тиглі. Він характеризує температуру займання палива. Побічно цей показник може показати, чи не потрапляли в "солярку" сторонні компоненти. Порушень у учасників не виявлено.

Сірка – Євро-5!

Процес вилучення сірки з нафти є найважчим і дорогим, а продукти згоряння сірки завдають шкоди екології і двигуну. Сірка є убивчою для нейтралізаторів і сажових фільтрів, але при концентрації в паливі сірки менше 10 мг/кг це не проблема. Цього разу результати в даному параметрі виявилися відмінними. За винятком одного зразка, всі спроби відповідали рівню Євро-5.

Практично повну відсутність сірки було зафіксовано у КЛО (Ventus Diesel) – 3 мг/кг, MOTTO – 4 мг/кг. А ось у нелегальній "бочці" сірки виявлено набагато більше – 50 мг/кг, що відповідає застарілому стандарту Євро 4: це "не кондиція".

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Висновки

Схоже, дизельній "бодязі" в країні поставлений значний бар'єр. Це справедливо, як мінімум, для великих операторів мереж. В цілому, великі мережі АЗС (ОККО, WOG, КЛО) дуже гідно виглядають на тлі очікуваних хуртовин та морозів.

Також на ринку вимальовується ще одна важлива тенденція – рітейлери економ-сегмента (MOTTO, Chipo, SunOil) серйознонаступають на п'яти грандам ринку. По крайній мірі, якість палива зараз у них була на рівні з великими мережами, а то і перевершувала їх. При цьому вони серйозно виграють за ціною (1-2 гривні на літрі), але поки програють в сервісі, охопленні і програмах лояльності. Боротьба за клієнта обіцяє бути цікавою, а для автомобілістів така конкуренція несе тільки плюси.

Результати перевірки палива ДП ЄВРО

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до палива дизельного Цетановий індекс Гранична температура фільтрування, не вище,°С Температура спалаху в закритому тиглі, °С Вміст сірки, мг\кг Норматив не менше 46 од. для марки Л -5°С, для марки З -20°С не нижче 55°С не більше 10 мг/кг ОККО (ДП ЄВРО) 53,6 – 20 65 7,5 MOTTO (ДП ЄВРО) 54,2 – 27 72 4 КЛО (ДП ЄВРО) 53,5 – 26 65 4 Chipo (ДП ЄВРО) 53,5 – 24 64 5 GLUSCO (ДП ЄВРО) 51,6 – 21 62 8 AMIC (ДП ЄВРО) 51,7 – 20 61 7 SUN OIL (ДП ЄВРО) 51.6 – 21 62 6 ANP (ДП ЄВРО) 51,6 – 23 63 7 “Бочка” 48,3 – 5 57 50

Результати перевірки пального "Арктика"

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до палива дизельного Цетановий індекс Гранична температура фільтрування, не вище,°С Температура спалаху в закритому тиглі, °С Вміст сірки, мг\кг Норматив не менше 46 од. - 30°С не нижче 55°С не більше 10 мг/кг КЛО (Ventus Diesel) 55,2 Нижче – 37 70 3 БРСМ-НАФТА (ДП ЄВРО Plus) 55,0 – 33 72 6 ОККО (Pulls Diesel) 54,6 – 36 66 5 Shell (V-Power) 54,5 – 35 67 7 WOG (Mustang Diesel) 53,7 – 34 66 6

Роман Петренко. Фото автора.

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