Чи варто заправлятися на напівлегальних "бочках" і чи відповідає стандартам зимове дизпаливо на АЗС?

Продажі дизельного пального зростають, не в останню чергу через величезну кількість ввезених в країну "євроблях" і старих автомобілів. На попит існує і пропозиція – крім легальних заправок, у великій кількості з'явилися нелегальні дизельні "бочки". Таким чином, у вітчизняних автовласників є вибір, а ось якої якості солярку дійсно продають на "білих" і "чорних" заправках, вирішили дізнатися в столичному Інституті споживчих експертиз.

Експерти взяли проби в найбільших мережах АЗС нашої країни, а також у нелегальних продавців, і відправили їх в сертифіковану лабораторію. Перевірка показала – "дизелісти" зможуть кататися навіть в самий суворий мороз, але тільки за умови заправки на "законних" станціях.

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Що досліджували

Експерти відвідали представників практично всіх великих мереж – Shell, КЛО, MOTTO, ОККО, WOG, Chipo, Glusco, AMIC, ANP, БРСМ-Нафта, SunOil і "партизанську" станцію, яка торгує без документів. Досліджували як звичайне дизельне паливо, так і вибірково "фірмові" сорти, які, за заявами продавців, мають поліпшені параметри. Список параметрів був традиційний – цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки, а також головний "зимовий" показник – граничну температуру фільтрації.

Чи заведеться в мороз?

Морозостійкість – перший параметр, який перевірили в лабораторії. У контрафактної "солярки" при низьких температурах швидко "випадають парафіни", відповідно забиваються фільтри – і паливна система не може подати пальне в двигун.

Випробування на визначення граничної температури фільтрованості показали – всі зразки, крім "нелегала", є "чесним" "зимовим" паливом. Стандарт вказує, що фільтрованість "зимової" марки "З" для дизельного палива повинен бути не менше мінус 20°С. Ніхто з "білих" випробовуваних не опустився нижче за цю позначку, а найбільший запас міцності продемонстрували зразки дизеля, які експерти придбали на заправках КЛО (-26°С), MOTTO (-27°С) і Chipo (-24°С).

Водночас у "нелегалів" на "бочці" фільтрованість відповідала показникам "літньої" солярки – мінус 5°С. Єдиною втіхою для клієнтів таких заправок може служити тільки той факт, що в реальний мороз (а синоптики пророкують до мінус 25 найближчим часом) там фізично не зможуть відпустити паливо – воно банально замерзне в паливопроводах, колонці і шлангу.

Що ж стосується дизельного палива сорти "Арктика", то тут "фірма" на висоті – всі зразки виявилися найвищої якості. Найбільш екстремальними "полярниками" за температурою фільтрації виявилися фірмове паливо КЛО (Ventus Diesel) – нижче мінус 37°С, і ОККО (Pulls Diesel) – мінус 36°С. Якщо треба виїжджати в морози (особливо на довгі відстані), експерти рекомендують заправлятися тільки таким паливом.

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Індекс цетану

Далі фахівці підрахували цетановий індекс випробовуваних. Даний параметр – це цетанове число палива до застосування присадок. У морози високе цетанове число забезпечує більший ККД дизельного двигуна і його швидкий запуск. Загальний принцип – чим більше, тим краще. Всі учасники тесту уклалися в норматив, найбільший запас серед "звичайного" палива продемонстрували зразки MOTTO, КЛО та Chipo – 54,2, і по 53,5 одиниці відповідно. Серед брендового палива – КЛО (Ventus Diesel) і БРСМ-НАФТА (ДП Євро Plus) – 55,2 і 55 одиниць.

Спалах

Другий значимий показник – температура спалаху в закритому тиглі. Він характеризує температуру займання палива. Побічно цей показник може показати, чи не потрапляли в "солярку" сторонні компоненти. Порушень у учасників не виявлено.

Сірка – Євро-5!

Процес вилучення сірки з нафти є найважчим і дорогим, а продукти згоряння сірки завдають шкоди екології і двигуну. Сірка є убивчою для нейтралізаторів і сажових фільтрів, але при концентрації в паливі сірки менше 10 мг/кг це не проблема. Цього разу результати в даному параметрі виявилися відмінними. За винятком одного зразка, всі спроби відповідали рівню Євро-5.

Практично повну відсутність сірки було зафіксовано у КЛО (Ventus Diesel) – 3 мг/кг, MOTTO – 4 мг/кг. А ось у нелегальній "бочці" сірки виявлено набагато більше – 50 мг/кг, що відповідає застарілому стандарту Євро 4: це "не кондиція".

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Висновки

Схоже, дизельній "бодязі" в країні поставлений значний бар'єр. Це справедливо, як мінімум, для великих операторів мереж. В цілому, великі мережі АЗС (ОККО, WOG, КЛО) дуже гідно виглядають на тлі очікуваних хуртовин та морозів.

Також на ринку вимальовується ще одна важлива тенденція – рітейлери економ-сегмента (MOTTO, Chipo, SunOil) серйознонаступають на п'яти грандам ринку. По крайній мірі, якість палива зараз у них була на рівні з великими мережами, а то і перевершувала їх. При цьому вони серйозно виграють за ціною (1-2 гривні на літрі), але поки програють в сервісі, охопленні і програмах лояльності. Боротьба за клієнта обіцяє бути цікавою, а для автомобілістів така конкуренція несе тільки плюси.

Результати перевірки палива ДП ЄВРО

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до палива дизельного

Цетановий індекс

Гранична температура фільтрування, не вище,°С

Температура спалаху в закритому тиглі, °С

Вміст сірки, мг\кг

Норматив

не менше 46 од.

для марки Л -5°С, для марки З -20°С

не нижче 55°С

не більше 10 мг/кг

ОККО (ДП ЄВРО)

53,6

– 20

65

7,5

MOTTO (ДП ЄВРО)

54,2

– 27

72

4

КЛО (ДП ЄВРО)

53,5

– 26

65

4

Chipo (ДП ЄВРО)

53,5

– 24

64

5

GLUSCO (ДП ЄВРО)

51,6

– 21

62

8

AMIC (ДП ЄВРО)

51,7

– 20

61

7

SUN OIL (ДП ЄВРО)

51.6

– 21

62

6

ANP (ДП ЄВРО)

51,6

– 23

63

7

“Бочка”

48,3

– 5

57

50

Результати перевірки пального "Арктика"

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до палива дизельного

 Цетановий індекс

Гранична температура фільтрування, не вище,°С

 Температура спалаху в закритому тиглі, °С Вміст сірки, мг\кг

Норматив

не менше 46 од.

- 30°С

не нижче 55°С

не більше 10 мг/кг

КЛО (Ventus Diesel)

55,2

Нижче – 37

70

3

БРСМ-НАФТА (ДП ЄВРО Plus)

55,0

– 33

72

6

ОККО (Pulls Diesel)

54,6

– 36

66

5

Shell (V-Power)

54,5

– 35

67

7

WOG (Mustang Diesel)

53,7

– 34

66

6

Роман Петренко. Фото автора.

Нагадаємо, чим небезпечні нелегальні АЗС і як їх відрізнити.