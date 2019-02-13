Стоит ли заправляться на полулегальных "бочках" и отвечает ли стандартам зимнее дизтопливо на АЗС?
Продажи дизельного топлива растут, не в последнюю очередь из-за огромного количества ввезенных в страну "евроблях" и подержанных автомобилей. На спрос существует и предложение – кроме легальных заправок, в большом количестве появились нелегальные дизельные "бочки". Таким образом, у отечественных автовладельцев есть выбор, а вот какого качества солярку действительно продают на "белых" и "чёрных" заправках, решили узнать в столичном Институте потребительских экспертиз.
Эксперты отобрали пробы в самых крупных сетях АЗС нашей страны, а также у нелегальных продавцов, и отправили их сертифицированную лабораторию. Проверка показала – "дизелисты" смогут кататься даже в самый суровый мороз, но только при условии заправки на "законных" станциях.
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Что исследовали
Эксперты посетили представителей практически всех крупных сетей – Shell, КЛО, MOTTO, ОККО, WOG, Chipo, Glusco, AMIC, ANP, БРСМ-Нафта, SunOil и "партизанскую" станцию, торгующую без документов. Исследовали как обычное дизельное топливо, так и выборочно "фирменные" сорта, которые, по заявлениям продавцов, имеют улучшенные параметры. Список параметров был традиционный - цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы, а также главный "зимний" показатель – предельную температуру фильтруемости.
Заведётся ли в мороз?
Морозостойкость – первый параметр, который проверили в лаборатории. У контрафактной "солярки" при низких температурах быстро "выпадают парафины", соответственно забиваются фильтры – и топливная система не может подать топливо в двигатель.
Испытания на определение граничной температуры фильтруемости показали – все образцы, кроме "нелегала", являются "честным" "зимним" топливом. Стандарт указывает, что фильтруемость "зимней" марки "З" для дизельного топлива должен быть не менее минус 20°С. Никто из "белых" испытуемых не опустился ниже этой отметки, а наибольший запас прочности продемонстрировали образцы дизеля, которые эксперты приобрели на заправках КЛО (– 26°С), MOTTO (– 27°С) и Chipo (– 24°С).
У "нелегалов" же на "бочке" фильтруемость соответствовала показателям "летней" солярки - минус 5°С. Единственным утешением для клиентов таких заправок может служить только тот факт, что в реальный мороз (а синоптики предрекают до минус 25 в ближайшее время) там физически не смогут отпустить топливо – оно банально замёрзнет в топливопроводах, колонке и шланге.
Что же касается дизельного топлива сорта "Арктика", то здесь "фирма" на высоте – все образцы оказались высочайшего качества. Самыми экстремальными "полярниками" по температуре фильтруемости оказались фирменное топливо КЛО (Ventus Diesel) – ниже минус 37оС, и ОККО (Pulls Diesel) - минус 36оС. В случае необходимости выезжать в морозы (особенно на длинные расстояния), эксперты рекомендуют заправляться только таким топливом.
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Индекс цетана
Далее специалисты подсчитали цетановый индекс испытуемых. Данный параметр – это цетановое число топлива до применения присадок. В морозы высокое цетановое число обеспечивает больший КПД дизельного двигателя и его быстрый запуск. Общий принцип – чем больше, тем лучше. Все участники теста уложились в норматив, самый большой запас среди "обычного" топлива продемонстрировали образцы MOTTO, КЛО и Chipo – 54,2, и по 53,5 единицы соответственно. Среди брендового топлива - КЛО (Ventus Diesel) и БРСМ-НАФТА (ДТ Евро Plus) – 55,2 и 55 единиц.
Вспышка
Второй значимый показатель – температура вспышки в закрытом тигле. Он характеризует температуру воспламенения топлива. Косвенно этот показатель может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты. Нарушений у участников не обнаружено.
Сера – Евро-5!
Процесс извлечения серы из нефти является самым трудным и дорогостоящим, а продукты сгорания серы наносят вред экологии и двигателю. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, но при концентрации в топливе серы менее 10 мг/кг это не является проблемой. В этот раз результаты в этом параметре оказались отличными. За исключением одного образца, все пробы соответствовали уровню Евро-5.
Практически полное отсутствие серы было зафиксировано у КЛО (Ventus Diesel) – 3 мг/кг, MOTTO – 4 мг/кг. А вот на нелегальной "бочке" серы обнаружено не в пример больше – 50 – мг/кг, что соответствует устаревшему стандарту Евро 4, и является "не кондицией".
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Выводы
Похоже, дизельной "бодяге" в стране поставлен внушительный барьер. Это справедливо, как минимум, для больших операторов сетей. В целом, большие сети АЗС (ОККО, WOG, КЛО) очень достойно выглядят на фоне ожидаемых метелей и морозов. Также на рынке вырисовывается ещё одна важная тенденция - ритейлеры эконом-сегмента (MOTTO, Chipo, SunOil) основательно наступают на пятки грандам рынка. По крайней мере, качество топлива сейчас у них сравнилось с крупными сетями, а то и превосходит их. При этом они серьёзно выигрывают по цене (1-2 гривны на литре), но пока проигрывают в сервисе, охвате и программах лояльности. Борьба за клиента обещает быть интересной, а для автомобилистов такая конкуренция несёт только плюсы.
Результаты проверки топлива ДТ ЕВРО
|
Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному
|
Цетановый индекс
|
Предельная температура фильтруемости, не выше,°С
|
Температура вспышки в закрытом тигле, °С
|
Содержание серы, мг\кг
|
Норматив
|
не менее 46 ед.
|
для марки Л -5°С, для марки З -20°С
|
не ниже 55°С
|
не более 10 мг/кг
|
ОККО (ДТ Евро)
|
53,6
|
– 20
|
65
|
7,5
|
MOTTO (ДТ Евро)
|
54,2
|
– 27
|
72
|
4
|
КЛО (ДТ Евро)
|
53,5
|
– 26
|
65
|
4
|
Chipo (ДТ Евро)
|
53,5
|
– 24
|
64
|
5
|
GLUSCO (ДТ Евро)
|
51,6
|
– 21
|
62
|
8
|
AMIC (ДТ Евро)
|
51,7
|
– 20
|
61
|
7
|
SUN OIL (ДТ Евро)
|
51.6
|
– 21
|
62
|
6
|
ANP (ДТ Energy)
|
51,6
|
– 23
|
63
|
7
|
«Бочка»
|
48,3
|
|
57
|
50
Результаты проверки топлива "Арктика"
|
Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному
|
Цетановый индекс
|
Предельная температура фильтруемости, не выше,°С
|
Температура вспышки в закрытом тигле, °С
|
Содержание серы, мг\кг
|
Норматив
|
не менее 46 ед.
|
- 30°С
|
не ниже 55°С
|
не более 10 мг/кг
|
КЛО (Ventus Diesel)
|
55,2
|
Нижче – 37
|
70
|
3
|
БРСМ-НАФТА (ДТ Евро Plus)
|
55,0
|
– 33
|
72
|
6
|
ОККО (Pulls Diesel)
|
54,6
|
– 36
|
66
|
5
|
Shell (V-Power)
|
54,5
|
– 35
|
67
|
7
|
WOG (Mustang Diesel)
|
53,7
|
– 34
|
66
|
6
Роман Петренко. Фото автора.