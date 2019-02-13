Стоит ли заправляться на полулегальных "бочках" и отвечает ли стандартам зимнее дизтопливо на АЗС?

Продажи дизельного топлива растут, не в последнюю очередь из-за огромного количества ввезенных в страну "евроблях" и подержанных автомобилей. На спрос существует и предложение – кроме легальных заправок, в большом количестве появились нелегальные дизельные "бочки". Таким образом, у отечественных автовладельцев есть выбор, а вот какого качества солярку действительно продают на "белых" и "чёрных" заправках, решили узнать в столичном Институте потребительских экспертиз.

Эксперты отобрали пробы в самых крупных сетях АЗС нашей страны, а также у нелегальных продавцов, и отправили их сертифицированную лабораторию. Проверка показала – "дизелисты" смогут кататься даже в самый суровый мороз, но только при условии заправки на "законных" станциях.

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Что исследовали

Эксперты посетили представителей практически всех крупных сетей – Shell, КЛО, MOTTO, ОККО, WOG, Chipo, Glusco, AMIC, ANP, БРСМ-Нафта, SunOil и "партизанскую" станцию, торгующую без документов. Исследовали как обычное дизельное топливо, так и выборочно "фирменные" сорта, которые, по заявлениям продавцов, имеют улучшенные параметры. Список параметров был традиционный - цетановый индекс, фракционный состав, температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы, а также главный "зимний" показатель – предельную температуру фильтруемости.

Заведётся ли в мороз?

Морозостойкость – первый параметр, который проверили в лаборатории. У контрафактной "солярки" при низких температурах быстро "выпадают парафины", соответственно забиваются фильтры – и топливная система не может подать топливо в двигатель.

Испытания на определение граничной температуры фильтруемости показали – все образцы, кроме "нелегала", являются "честным" "зимним" топливом. Стандарт указывает, что фильтруемость "зимней" марки "З" для дизельного топлива должен быть не менее минус 20°С. Никто из "белых" испытуемых не опустился ниже этой отметки, а наибольший запас прочности продемонстрировали образцы дизеля, которые эксперты приобрели на заправках КЛО (– 26°С), MOTTO (– 27°С) и Chipo (– 24°С).

У "нелегалов" же на "бочке" фильтруемость соответствовала показателям "летней" солярки - минус 5°С. Единственным утешением для клиентов таких заправок может служить только тот факт, что в реальный мороз (а синоптики предрекают до минус 25 в ближайшее время) там физически не смогут отпустить топливо – оно банально замёрзнет в топливопроводах, колонке и шланге.

Что же касается дизельного топлива сорта "Арктика", то здесь "фирма" на высоте – все образцы оказались высочайшего качества. Самыми экстремальными "полярниками" по температуре фильтруемости оказались фирменное топливо КЛО (Ventus Diesel) – ниже минус 37оС, и ОККО (Pulls Diesel) - минус 36оС. В случае необходимости выезжать в морозы (особенно на длинные расстояния), эксперты рекомендуют заправляться только таким топливом.

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Индекс цетана

Далее специалисты подсчитали цетановый индекс испытуемых. Данный параметр – это цетановое число топлива до применения присадок. В морозы высокое цетановое число обеспечивает больший КПД дизельного двигателя и его быстрый запуск. Общий принцип – чем больше, тем лучше. Все участники теста уложились в норматив, самый большой запас среди "обычного" топлива продемонстрировали образцы MOTTO, КЛО и Chipo – 54,2, и по 53,5 единицы соответственно. Среди брендового топлива - КЛО (Ventus Diesel) и БРСМ-НАФТА (ДТ Евро Plus) – 55,2 и 55 единиц.

Вспышка

Второй значимый показатель – температура вспышки в закрытом тигле. Он характеризует температуру воспламенения топлива. Косвенно этот показатель может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты. Нарушений у участников не обнаружено.

Сера – Евро-5!

Процесс извлечения серы из нефти является самым трудным и дорогостоящим, а продукты сгорания серы наносят вред экологии и двигателю. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, но при концентрации в топливе серы менее 10 мг/кг это не является проблемой. В этот раз результаты в этом параметре оказались отличными. За исключением одного образца, все пробы соответствовали уровню Евро-5.

Практически полное отсутствие серы было зафиксировано у КЛО (Ventus Diesel) – 3 мг/кг, MOTTO – 4 мг/кг. А вот на нелегальной "бочке" серы обнаружено не в пример больше – 50 – мг/кг, что соответствует устаревшему стандарту Евро 4, и является "не кондицией".

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Выводы

Похоже, дизельной "бодяге" в стране поставлен внушительный барьер. Это справедливо, как минимум, для больших операторов сетей. В целом, большие сети АЗС (ОККО, WOG, КЛО) очень достойно выглядят на фоне ожидаемых метелей и морозов. Также на рынке вырисовывается ещё одна важная тенденция - ритейлеры эконом-сегмента (MOTTO, Chipo, SunOil) основательно наступают на пятки грандам рынка. По крайней мере, качество топлива сейчас у них сравнилось с крупными сетями, а то и превосходит их. При этом они серьёзно выигрывают по цене (1-2 гривны на литре), но пока проигрывают в сервисе, охвате и программах лояльности. Борьба за клиента обещает быть интересной, а для автомобилистов такая конкуренция несёт только плюсы.

Результаты проверки топлива ДТ ЕВРО

Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Цетановый индекс Предельная температура фильтруемости, не выше,°С Температура вспышки в закрытом тигле, °С Содержание серы, мг\кг Норматив не менее 46 ед. для марки Л -5°С, для марки З -20°С не ниже 55°С не более 10 мг/кг ОККО (ДТ Евро) 53,6 – 20 65 7,5 MOTTO (ДТ Евро) 54,2 – 27 72 4 КЛО (ДТ Евро) 53,5 – 26 65 4 Chipo (ДТ Евро) 53,5 – 24 64 5 GLUSCO (ДТ Евро) 51,6 – 21 62 8 AMIC (ДТ Евро) 51,7 – 20 61 7 SUN OIL (ДТ Евро) 51.6 – 21 62 6 ANP (ДТ Energy) 51,6 – 23 63 7 «Бочка» 48,3 5 57 50

Результаты проверки топлива "Арктика"

Исследования по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Цетановый индекс Предельная температура фильтруемости, не выше,°С Температура вспышки в закрытом тигле, °С Содержание серы, мг\кг Норматив не менее 46 ед. - 30°С не ниже 55°С не более 10 мг/кг КЛО (Ventus Diesel) 55,2 Нижче – 37 70 3 БРСМ-НАФТА (ДТ Евро Plus) 55,0 – 33 72 6 ОККО (Pulls Diesel) 54,6 – 36 66 5 Shell (V-Power) 54,5 – 35 67 7 WOG (Mustang Diesel) 53,7 – 34 66 6

Роман Петренко. Фото автора.

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