На карті показано, де знаходиться та як виглядає нелегальна заправка. Всього таких об’єктів на карті – майже тисяча, з них досі працює 795.

На нелегальних заправках вартість пального – газу, бензину чи дизпального – справді нижча, ніж на легальних, які належать великим мережам. Але за рахунок чого така вартість? Головна причина – несплата основних податків до бюджету.

Оборот контрафактних нафтопродуктів через мережу нелегальних станцій досягає 500 тис. тонн в рік, держава втрачає ПДВ та акциз, який в основному спрямований на будівництво та ремонт доріг.

Продажі без касових апаратів складають понад 1,5 млн тонн в рік. Це позбавляє місцеві бюджети спеціальної субсидії із держбюджету від продажу пального, оскільки її розмір визначається згідно кількості літрів пального, реалізованого через касові апарати на АЗС.

Персонал на нелегальних АЗС працює без офіційного працевлаштування, місцеві бюджети недоотримують величезні суми податків – на фонд оплати праці, доходи фізичних осіб.

Нелегальні АЗС розміщуються без дозвільної документації на землях місцевих громад, а значить вони не отримують орендні платежі та земельні податки.

Загальна сума втрат центрального та місцевих бюджетів оцінюється Нафтогазовою асоціацією України в 10 млрд грн в рік.

Окрмі того, нелегальні АЗС часто можуть бути небезпечні як для оточуючих, так і для тих, хто на них заправляється і працює. Адже нелегальні АЗС встановлюються без будь-яких дозвільних документів від органів Державної служби надзвичайних ситуацій, інспекції по охороні праці і т.д. Обладнання не проходить передбачених законом регламентних перевірок з метою безпечної, надійної та точної роботи. Метрологічний контроль таких об’єктів відсутній.

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У зв’язку з цим на нелегальних АЗС неодноразово фіксували випадки пожеж, розливу нафтопродуктів та зрідженого газу.

Нелегальні АЗС забруднюють навколишнє середовище. Системи екологічної безпеки, наявність яких вимагає законодавство, на нелегальних АЗС не встановлюються в силу тимчасового характеру цих споруд та високої вартості такого обладнання. Навіть після демонтажу нелегальних АЗС реактивація земель власниками цих об’єктів не проводиться.

На Карті можна повідомити про нелегальну АЗС.

Ще один аспект існування таких заправок – інвестиційний. Наявність великого тіньового сектору б’є по легальному бізнесу, який не в силах конкурувати з неоподаткованими поставками пального, торгівлею без касових апаратів та примітивними заправними пунктами. Робота у відповідності з законодавством потребує виконання маси нормативів та вимог, що супроводжується великими затратами.

В такому конкурентному середовищі легальний бізнес не зможе вижити та з часом буде вимушений або припинити існування, або теж використовувати схеми по ухиленню від оподаткування та порушувати законодавство. Нові інвестиції в цей сектор перестануть надходити, від чого зазнають втрат і держава і громадяни.

Нагадаємо, що створено відеоролик про нелегальні АЗС.