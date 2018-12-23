На карте показано, где находится и как выглядит нелегальная заправка. Всего таких объектов на карте – почти тысяча, из них до сих пор работают 795.

На нелегальных заправках стоимость топлива – газа, бензина или дизтоплива – действительно ниже, чем на легальных, которые принадлежат крупным сетям. Но за счет чего такая стоимость? Главная причина – неуплата основных налогов в бюджет.

Оборот контрафактных нефтепродуктов через сеть нелегальных станций достигает 500 тыс. тонн в год, государство теряет НДС и акциз, который в основном направлен на строительство и ремонт дорог.

Продажи без кассовых аппаратов составляют более 1,5 млн тонн в год. Это лишает местные бюджеты специальной субсидии из госбюджета от продажи топлива, поскольку ее размер определяется согласно количеству литров топлива, реализованного через кассовые аппараты на АЗС.

Персонал на нелегальных АЗС работает без официального трудоустройства, местные бюджеты недополучают огромные суммы налогов на фонд оплаты труда, доходы физических лиц.

Нелегальные АЗС размещаются без разрешительной документации на землях местных общин, а значит они не получают арендные платежи и земельные налоги.

Общая сумма потерь центрального и местных бюджетов оценивается Нефтегазовой ассоциацией Украины в 10 млрд грн в год.

Более того, нелегальные АЗС часто могут быть опасны как для окружающих, так и для тех, кто на них заправляется и работает. Ведь нелегальные АЗС устанавливаются без каких-либо разрешительных документов от органов Государственной службы чрезвычайных ситуаций, инспекции по охране труда и т.д. Оборудование не проходит предусмотренные законом регламентные проверки с целью безопасной, надежной и точной работы. Метрологический контроль таких объектов отсутствует.

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В связи с этим на нелегальных АЗС неоднократно фиксировали случаи пожаров, разлива нефтепродуктов и сжиженного газа.

Нелегальные АЗС загрязняют окружающую среду. Системы экологической безопасности, наличие которых требует законодательство, на нелегальных АЗС не устанавливаются в силу временного характера этих сооружений и высокой стоимости такого оборудования. Даже после демонтажа нелегальных АЗС реактивация земель собственниками этих объектов не проводится.

На Карте можно сообщить о нелегальной АЗС.

Еще один аспект существования таких заправок – инвестиционный. Наличие большого теневого сектора бьет по легальному бизнесу, который не в силах конкурировать с необлагаемыми налогами поставками топлива, торговлей без кассовых аппаратов и примитивными заправочными пунктами. Работа в соответствии с законодательством требует выполнения массы нормативов и требований, что сопровождается большими затратами.

В такой конкурентной среде легальный бизнес не сможет выжить и со временем будет вынужден либо прекратить существование, либо тоже использовать схемы по уклонению от налогообложения и нарушать законодательство. Новые инвестиции в этот сектор перестанут поступать, от чего несут потери и государство, и граждане.

Напомним, что создан видеоролик о нелегальных АЗС.