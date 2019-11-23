Ни один маркетолог в далеком 1961-м не мог себе представить, что примитивный детский мопед, заказанный для парка аттракционов в количестве 100 штук, задержится на конвейере на 56 лет… Авто24 знает, почему так случилось.

Симпатии потребителя – вещь непредсказуемая. Миниатюрный двухколесный транспорт под названием Honda Monkey вдруг стал хитом на многие годы. Как и многие другие, мы бы тоже удивлялись этому факту, но в свое время нам доводилось протестировать нечто подобное…

Маленькие “Хонды” с 50-кубовым моторчиком стали культовыми еще в 1960-е. На фото модель серии Z поздних 1980-х годов.

Это Honda горделиво называет своего малыша Z-series (он же Monkey, он же Gorilla) мини-байком, а на самом деле это упрощенный мопед с 50-кубовым моторчиком.

Здравого смысла в нем – ровно ноль. Трясет несусветно из-за маленьких колес, скорость мизерная, сидеть неудобно из-за по-детски низкого сиденья, и при том отнюдь не детская цена…

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Вроде бы есть один козырь – компактность, но на поверку и он призрачный. Потому что весит этот микроб с моторчиком полцентнера и взвалить его даже в багажник легковушки еще то испытание, не говоря уже о лестничных маршах на пути к квартире многоэтажки. Но поди ж ты – стал культовой моделью по всему миру, и несмотря на недавнюю попытку Honda Motorcycles снять ее с производства, по сей день остается в каталогах.

Родился он случайно – кстати, как и некоторые другие суперпопулярные впоследствии транспортные средства. В 1961 г. в пригороде Токио открывался парк развлечений Tama Tech, аттракционы которого представляли собой различного рода моторизованные увеселения, в первую очередь для детей. Посетителей ждали прогулки на двухместных тележках типа картов, карусели с миниатюрными мотоциклами вместо деревянных лошадок, конкурсы на ловкость для водителей двухколесного транспорта и т.п.

Все начиналось с примитивных детских мопедов, созданных для парка развлечений.

Парком управляла дочерняя компания корпорации Honda Motor Co., поэтому неудивительно, что для его гаражей были специально сделаны сразу сто простеньких мини-мопедов, маркированные как Honda Z100. Пара 5-дюймовых колесиков, рама из трубок, сиденье, кажущееся огромным и двигатель – четырехтактный, японский, единственный серьезный узел во всем этом, с позволения сказать, транспортном средстве. Мотор был стандартный 50-кубовый, мощностью 3 л.с., от обычного “взрослого” мопеда, и поэтому выглядел настолько огромным, что казалось, не он крепится к хребтовой раме, а она к нему. Колесики крепились к раме и вилке жестко, без всякой подвески, не было ни крыльев, ни светотехники.

Через несколько лет Honda Z100 получила атрибуты “взрослой” мототехники: фары, сигнал, крылья.

Но однажды на него сел кто-то из взрослых: поджал ноги, уместил мягкую часть тела на коротком сиденье, сгорбился, провернул ручку газа… И вдруг понял, как это здорово – нестись вперед, сидя на чем-то настолько мелком, что оно еле ощущается под тобой! Хондовские маркетологи вовремя заметили взрослый (во всех смыслах) интерес, и серия Z получила развитие.

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В 1963 г. модель стала серийной. Вместе с новым индексом Z50 у 50-кубового малыша появилась мягкая подвеска, фара и стоп-сигнал, складной руль, чтобы помещать малютку в багажник авто.

Когда минибайком заинтересовались взрослые, конструкции приподняли сиденье на двух пилонах – чтобы седоку не приходилось задирать колени при езде. Мягкую подвеску Z-series получит позднее.

Для взрослых устроили приподнятое сиденье, и сидящий на нем человек уже не напоминал цирковую обезьянку, катающуюся по арене на детском велосипеде. Впрочем, прозвище Monkey (обезьяна) и Gorilla приклеилось к Z series прочно, вплоть до наших дней. Заодно Honda Z50 основал целый класс питбайков – двухколесного транспорта, который можно привозить с собой в багажнике машины, чтобы разъезжать по закрытым территориям типа стадионов, больших предприятий, паддоков гоночных трасс. А еще – чтобы праздно кататься по ровным дорожкам в загородных зонах, убегая от шума улиц и автотрасс.

По мере эволюции модели Z-series немного подросли в размерах.

Интересно, что в те же времена, в период расцвета популярности Honda Z-series, практически любой советский мальчишка – и украинские в том числе – тоже мог приобщиться к когорте фанатов мини-байков. Ну или во всяком случае, попробовать, что это такое. Начиная с 1982 г. расположенный в Латвии завод ”Саркана Звайгзне” начал выпуск мини-мокиков ”Рига-26” и “Рига-30” (они же – мокик Mini).

В нашей стране тоже был свой мини-байк. Компактные мопеды “Рига-26” и “Рига-30” даже имели второе имя – Mini.

Оснащенный так же стандартным для всех “Риг” 50-кубовым моторчиком он других моделей он отличался компактностью, если не сказать транспортабельностью. У Mini складывается руль и сиденье, причем их регулировки позволяют управлять мокиком даже ребенку дошкольного возраста. И среди отечественных ретрофанов “Рига-26”, как и Honda Z50 в Европе и Штатах – настоящий предмет вожделения.

P.S. А парк Tama Tech на окраине Токио, давший жизнь минибайкам Z series, закрылся еще в 2009 г. – из-за катастрофического снижения числа посетителей. Вот тут точно ничего удивительного: японцы давно уже переключились на виртуальные развлечения, предпочитая посещение компьютерных игровых студий воскресным покатушкам на реальном транспорте с механическим ДВС.

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