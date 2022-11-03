Модель WR-V второго поколения дебютировала в Индонезии.

Субкомпактный кроссовер Honda WR-V имел много общего с известным в Украине Jazz Cross. Машины имели общие панели кузова, двери и даже элементы салона. Эту модель по-прежнему выпускают в Индии и Бразилии, а вот производство второго поколения WR-V перенесут в Индонезию. Теперь модель больше похожа на кроссовер. А вот технически сохранилась и платформа от Джаза, и атмосферный двигатель 1,5 л в паре с вариатором.

Кстати тест-драйв Honda Jazz Hybrid

Новый WR-V заметно меньше HR-V: в длину кроссовер имеет всего 4060 миллиметров. Дорожный просвет 220 мм, объем багажника – 380 литров. В подвеске используются стойки МакФерсона и торсионная балка, а дисковые тормоза есть только спереди. Двигатель на WR-V выдает 121 лошадиную силу и 145 Нм крутящего момента. Повод только передний.

Базовый WR-V в Индонезии стоит 271,9 млн местных рупий – чуть более 625 тысяч гривен. В стандартную оснастку модели входят запуск двигателя кнопкой, медиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего вида и кондиционер. В спортивной версии RS есть светодиодные фары, цифровой бортовой компьютер, комбинированная обивка и климат-контроль.

Кроме того, Honda WR-VRS можно заказать с комплексом безопасности Honda Sensing. Он повлечет за собой установку шести эйрбегов, включая шторки (штатно стоят четыре), ассистента удержания в полосе, USB-зарядки и системы автоматического управления головным светом. Стоит такой кроссовер 309,9 млн рупий, что соответствует 713 тысяч грн.