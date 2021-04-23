Новое поколение HR-V оснащено двухмоторным гибридным силовым агрегатом e: HEV уже в базовом исполнении.

Компактный внедорожник HR-V – еще один шаг в стремлении Honda до 2022 года электрифицировать все свои основные модели в Европе.

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Минималистичный стиль кузова с купеобразными формами соответствует философии современного дизайна Honda и впервые будет предлагаться с силовой установкой Honda e: HEV (hybrid electric vehicle). В целом новинка для глобального рынка почти идентична японскому кроссоверу Vezel.

"Переосмысливая HR-V, Honda решила создать автомобиль со сбалансированным сочетанием выдающегося дизайна, исключительной эффективности и максимального удобства использования", – сообщает пресс-релиз Honda, добавляя, что автомобиль создан по принципу "Man-Maximum, Machine-Minimum" – "максимум человека, минимум машины", который опирается на убеждение, что цель технологий и дизайна в удовлетворении потребностей водителя и пассажиров.

Фото: Honda HR-V 2021 / Honda

Кроссовер нового поколения стал на 20 миллиметров ниже предыдущей генерации HR-V и при этом имеет на 10 миллиметров больше клиренса. Колесные диски уже в базовой версии будут 18-дюймовые. Оптика – полностью светодиодная.

Интерьер будет приветствовать владельца цифровым пространством чистым воздухом, благодаря вентиляционной системе Air Diffusion System. Кресло водителя в новом HR-V расположено на 10 миллиметров выше, чем ранее, для лучшей обзорности. Цифровая панель приборов представляет собой 7-дюймовый TFT-экран, а мультимедийная система снабжена 9-дюймовым LCD тачскрином. Мультимедийный центр поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и обновляется по воздуху.

Хотя общие размеры нового кроссовера подобны предыдущей модели, HR-V 2021 предлагает больше места для ног (35 мм) и пространства для плеч в салоне. Пассажирам задних кресел выделены отдельные USB-порта для зарядки.

Конфигурация платформы также позволила Honda сохранить универсальную систему задних кресел Magic Seat, что обеспечивает удобные возможности для трансформации. Благодаря этому, багажник легко вмещает два велосипеда для взрослых. К тому же, крышка багажника закрывается автоматически, благодаря функции Power Tailgate Walk Away Close.

Проверенная временем гибридная технология e: HEV обеспечивает отличные характеристики и впечатляющую топливную эффективность, сообщает производитель. Гибридный агрегат состоит из двух компактных мощных электродвигателей, подключенных к 1,5-литровому бензиновому двигателю i-VTEC, с пиковой мощностью силового мотора в 131 лошадиную силу и максимальным крутящим моментом в 253 ньютон-метра.

Системы безопасности новинки включают комплекс Honda SENSING с усовершенствованной работой системы предотвращения столкновения с пешеходами в ночное время и системой гашения ударов при столкновениях (CMBS), которая теперь обнаруживает встречные транспортные средства, пересекающие путь автомобиля, включая велосипедистов и мотоциклы, и использует тормоза. Улучшена работа адаптивного круиз-контроля, системы мониторинга слепых зон, системы Cross Traffic Monitor. Впервые на европейской модели HR-V будет доступна система помощи на спуске Hill Descent Control.

Фото: Honda HR-V Mugen / Honda

Версия HR-V от Mugen отличается стилистически, но не имеет значительных технических улучшений. Для тюнинга предлагаются другой обвес, спойлеры, защитные козырьки на окна, коврики для салона и пара комплектов 18-дюймовых колесных дисков, немного легче стандартных. Mugen предлагает специальную выхлопную систему и новый воздушный фильтр, которые происходят от гоночных автомобилей, что соревнуются в сериях Super GT и Super Formula.

Honda HR-V e: HEV будет доступен в Европе в конце 2021 года. Предварительные заказы уже принимаются на веб-сайте Honda.