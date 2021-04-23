Нове покоління HR-V оснащено двомоторним гібридним силовим агрегатом e: HEV вже в базовому виконанні.

Компактний позашляховик HR-V – ще один крок у прагненні Honda до 2022 року електрифікувати всі свої основні моделі в Європі.

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Мінімалістичний стиль кузову з купеподібними формами відповідає філософії сучасного дизайну Honda і вперше пропонуватиметься з силовою установкою Honda e: HEV (hybrid electric vehicle). В цілому новинка для глобального ринку майже ідентична японському кросоверу Vezel.

“Переосмислюючи HR-V, Honda вирішила створити автомобіль зі збалансованим поєднанням видатного дизайну, виняткової ефективності та максимальної зручності використання”, – повідомляє прес-реліз Honda, додаючи, що автомобіль створений за принципом “Man-Maximum, Machine-Minimum” – “максимум людини, мінімум машини”, який спирається на переконання, що мета технологій та дизайну полягає у задоволенні потреб водія та пасажирів.

Фото: Honda HR-V 2021 / Honda

Кросовер нового покоління став на 20 міліметрів нижчим за попередню генерацію HR-V і при цьому на має на 10 міліметрів більше кліренсу. Колісні диски вже у базової версії будуть 18-дюймові. Оптика – повністю світлодіодна.

Інтер’єр вітатиме власника цифровим простором з чистим повітрям, завдяки вентиляційній системі Air Diffusion System. Крісло водія в новому HR-V розташоване на 10 міліметрів вище, ніж раніше, для кращої оглядовості. Цифрова панель приладів являє собою 7-дюймовий TFT-екран, а мультимедійна система забезпечена 9-дюймовим LCD тачскріном. Мультимедійний центр підтримує Apple CarPlay та Android Auto і оновлюється по повітрю.

Хоча загальні розміри нового кросовера подібні до попередньої моделі, HR-V 2021 пропонує більше місця для ніг (+35 мм) та простору для плечей в салоні. Пасажирам задніх крісел виділено окремі USB-порти для зарядки.

Конфігурація платформи також дозволила Honda зберегти універсальну систему задніх крісел Magic Seat, що забезпечує зручні можливості для трансформації. Завдяки цьому, багажник легко вміщує два велосипеди для дорослих. До того ж, кришка багажника зачиняється автоматично, завдяки функції Power Tailgate Walk Away Close.

Перевірена часом гібридна технологія e: HEV забезпечує відмінні характеристики та вражаючу паливну ефективність, повідомляє виробник. Гібридний агрегат складається з двох компактних потужних електродвигунів, підключених до 1,5-літрового бензинового двигуна i-VTEC, з піковою потужністю силового мотора у 131 кінську силу і максимальним крутним моментом у 253 ньютон-метри.

Системи безпеки новинки включають комплекс Honda SENSING з вдосконаленою роботою системи запобігання зіткнення з пішоходами в нічний час та системою гасіння ударів при зіткненнях (CMBS), яка тепер виявляє зустрічні транспортні засоби, що перетинають шлях автомобіля, включаючи велосипедистів та мотоцикли, та застосовує гальма. Покращена робота адаптивного круїз-контролю, системи моніторингу сліпих зон, системи Cross Traffic Monitor. Вперше на європейській моделі HR-V буде доступна система допомоги на спуску Hill Descent Control.

Фото: Honda HR-V Mugen / Honda

Версія HR-V від Mugen відрізняється стилістично, однак не має значних технічних покращень. Для тюнінгу пропонуються інакший обвіс, спойлери, захисні козирки на вікна, килимки для салону та пара комплектів18-дюймових колісних дисків, трохи легших за стандартні. Mugen також пропонує спеціальну вихлопну систему та новий повітряний фільтр, які походять від гоночних автомобілів, що змагаються у серіях Super GT та Super Formula.

Honda HR-V e: HEV буде доступний у Європі наприкінці 2021 року. Попередні замовлення вже приймаються на веб-сайті Honda.