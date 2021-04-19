Позашляховик нового покоління дебютував у Китаї, де надійде у продаж, раніше за інші країни – влітку цього року.

Представлений у Шанхаї Nissan X-Trail є глобальною моделлю нового покоління. Зовні кросовер повторює американський Nissan Rogue, який дебютував ще в 2020 році, однак у нього інша моторна лінійка, ближча до європейської.

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На китайському ринку X-Trail нового покоління буде доступний з бензиновим трициліндровим турбомотором VC-Turbo об'ємом 1,5 літра. Він працює в парі з варіатором, генеруючи 204 кінські сили потужності, які транслюються на передню або обидві осі. Американський Nissan Rogue, в той же час, комплектується 2,5-літровим атмосферним двигуном з віддачею у 184 сили.

Європейському X-Trail також обіцяна гібридна версія e-Power з електромотором на передній осі та бензиновим двигуном у ролі генератора електроенергії. Характеристики гібридної установки Nissan поки не розкриває, хоча така вже працює в новому Qashqai, де поєднує 157-сильний турбомотор і електромотор потужністю 190 кінських сил.

Фото: Nissan X-Trail 2021/2022 глобальна версія / Nissan

Інтер’єр X-Trail для Китаю, як і зовнішність, майже в точності повторює американський Nissan Rogue. Виняток становлять лише матеріали оздоблення і розмір дисплея мультимедійної системи – у китайського кросовера діагональ екрану більша і становить 12,3 дюйма, проти дев’яти у американського.

У списку опцій для нового Nissan X-Trail заявлені проекційний дисплей, цифрова панель приладів, тризонний клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфона, підігрів всіх сидінь і та комплект напівавтономного управління ProPilot. Останній включає інтелектуальний круїз-контроль, асистент руху в пробках і систему утримання в смузі руху.

Продажі нового X-Trail у Китаї почнуться в другій половині 2021 року, а в Європі – з літа 2022 року.