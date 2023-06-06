Honda запускает приложение, чтобы помочь молодым водителям стать лучше за рулем. Он доступен только на iOS.

Honda надеется, что ее новое приложение для смартфонов поможет подросткам и новым водителям улучшить свои навыки вождения. Приложение выходит за рамки простых советов по безопасности.

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Приложение Honda Driver Coaching может получить доступ к бортовому компьютеру для более детального обучения, включающего игровой компонент.

Приложение доступно только через Apple App Store, но после его установки и подключения iPhone к автомобилю он может анализировать ввод водителя в режиме реального времени и давать уроки безопасного вождения. Приложение контролирует управление, торможение и ускорение, при необходимости предоставляя инструкции. После того, как водитель завершит урок, программа даст результат его вождения, конкретные советы и оценку для отслеживания его прогресса.

"Учитывая, что школы заканчиваются, а летний сезон вождения уже не за горами, мы надеемся, что наше новое приложение Honda Driver Coaching сможет положительно повлиять на молодых водителей и на безопасность всех, кто ездит на дороге", - сказал М. Дж. Фоксли, руководитель отдела безопасности American Honda Motor Co Inc.

Приложение работает только на моделях Honda и Acura, оснащенных Apple CarPlay, и оно ограничено годом выпуска. Приложение Honda Driver Coaching совместимо со следующими автомобилями:

Honda Civic (2019-2020)

Honda Insight (2018-2022)

Honda Accord (2018-2020 и 2023-)

Honda HR-V (2023)

Honda CR-V (2020)

Honda Pilot (2023)

Acura Integra (2023)

Молодые и неопытные водители подвергаются повышенному риску аварий, травм и смерти за рулем. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, подростки в возрасте от 16 до 19 лет имеют почти втрое большую вероятность попасть в аварию со смертельным исходом, чем люди в возрасте 20 лет и старше. В 2020 году в автокатастрофах погибли около 2800 подростков и еще 227 000 получили травмы.

Программа может являться ценным ресурсом для новых водителей. Он включает в себя уроки о положении за рулем, работе руля, работе тормозов для запуска и, вероятно, несколько других связанных тем после анализа действий водителя. Приятно, что он дает больше, чем общие подсказки, используя данные водителя, чтобы диктовать уроки и советы. Всем известно, что мир выигрывает от предоставления информации о безопасности водителей в руках большего количества людей.