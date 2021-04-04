Автономные автомобили выходят на новый уровень. Наконец в мире начали продажи серийного авто с третьим уровнем автономности. Им стала обновленная Honda Legend с системой автопилотирования Honda Sensing Elite.

Она работает благодаря максимально детализированным показаниям спутниковой навигации и 3D-карт, а также многочисленным камерам и сенсорам, которые сканируют окружающее пространство на 360 градусов.

К теме Компания Lexus создала уникальную версию седана для геймеров

В чем заключается особенность обновленной модели

Honda Sensing Elite умеет удерживать авто в выбранной полосе, перестраиваться и обгонять, замедляться, ускоряться и экстренно тормозить. Однако самое главное – водителю не нужно постоянно держать руки на руле.

Хотя эту систему получит лишь 100 седанов в исполнении Legend Hybrid EX и только на японском рынке, но это уже настоящий прорыв. В Японии такой седан с комплексом Honda Sensing Elite уже доступен для заказа за чуть больше, чем 101 тысячу долларов.

Седан с комплексом Honda Sensing Elite уже доступен для заказа / Фото The Wheel Network

Porsche может вернуться в Формулу-1

Начало эры синтетического горючего в Формуле-1 привлекло внимание Volkswagen Group, и особенно Porsche, автопроизводитель не принимал участия в Формуле-1 с 1991 года, ведь королева автоспорта обещает сделать такое топливо обязательным для команд уже в 2025 году. Немецкий автопроизводитель в последнее время углубленно вел разработку синтетического бензина и достиг больших успехов.

Полный выпуск программы "Авто24": смотрите видео