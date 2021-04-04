Автономні автомобілі виходять на новий рівень. Нарешті в світі розпочали продажі серійного авто з третім рівнем автономності. Ним стала оновлена Honda Legend з системою автопілотування Honda Sensing Elite.

Вона працює завдяки максимально деталізованим показанням супутникової навігації і 3D-карт, а також численних камер і сенсорів, які сканують навколишній простір на 360 градусів.

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У чому полягає особливість оновленої моделі

Honda Sensing Elite вміє утримувати авто в обраній смузі, перебудовуватися та обганяти, сповільнюватися, прискорюватися і екстрено гальмувати. Проте найголовніше – водієві не потрібно постійно тримати руки на кермі.

Хоча цю систему отримає лише 100 седанів у виконанні Legend Hybrid EX і тільки на японському ринку, але це вже справжній прорив. У Японії такий седан з комплексом Honda Sensing Elite вже доступний для замовлення за трохи більше, ніж 101 тисячу доларів.



Седан з комплексом Honda Sensing Elite вже доступний для замовлення / Фото The Wheel Network

Porsche може повернутися у Формулу-1

Початок ери синтетичного пального в Формулі-1 привернув увагу Volkswagen Group, і особливо Porsche, автовиробник не брав участі в Формулі-1 з 1991 року, адже королева автоспорту обіцяє зробити таке пальне обов'язковим для команд вже у 2025 році. Німецький автовиробник останнім часом поглиблено вів розробку синтетичного бензину і досяг великих успіхів.

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