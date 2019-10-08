Один лишь старт чего стоит.

На ускорение с места до первой сотни на спидометре Hyundai i20 WRC требуется менее четырех секунд. Чтобы завести машину, понадобится минимум полминуты.

Также интересно: Ганс-Юрген Абт построил для сына абсолютно безумный Audi A1 (фото, видео)

В обычном “гражданском” Hyundai i20 водителю нужно лишь пристегнуться, завести мотор, включить передачу и можно ехать. С боевой техникой старт несколько сложнее.

Фото: Hyundai i20 та Hyundai i20 WRC / Hyundai

Редактор Top Gear Олли Меридж на собственном примере продемонстрировал впечатляющую сложность выполнения процедуры запуска мотора и старта с места на Hyundai i20 WRC.

Перед тем, как запускать двигатель, нужно втиснуться в гоночный ковш, пристегнуться пятиточечным ремнем безопасности – и это только первый этап. Далее нужно нажать и удерживать кнопку запуска, одновременно выжимая сцепление, потянуть гидравлический ручной тормоз, нажать на педаль газа и отпустить кнопку запуска, после чего одновременно сбросить ручной тормоз и сцепление. Повторить?

Даже после того, как пилот изучит всю последовательность, ему нужно еще немало тренировок, чтобы научиться делать все это быстро.

Также интересно: Audi будет заливать в свои гоночные болиды горючее из отходов