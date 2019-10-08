Один лише старт чого вартий.

На прискорення з місця до першої сотн на спідометрі Hyundai i20 WRC потрібно менше чотирьох секунд. Аби завести машину, знадобиться щонайменше півхвилини.

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У звичайному “цивільному” Hyundai i20 водієві потрібно лиш пристебнутись, завести мотор, включити передачу і можна їхати. З бойовою технікою старт дещо складніший.

Фото: Hyundai i20 та Hyundai i20 WRC / Hyundai

Редактор Top Gear Оллі Мерідж на власному прикладі продемонстрував вражаючу складність виконання процедури запуску мотора і старту з місця на Hyundai i20 WRC.



Перед тим, як запускати двигун, потрібно втиснутися в гоночний ковш, пристебнутись п'ятиточковим паском безпеки – і це лише перший етап. Далі потрібно натиснути і утримувати кнопку запуску, одночасно витискаючи зчеплення, потягнути гідравлічний ручне гальмо, натиснути на педаль газу і відпустити кнопку запуску, після чого одночасно кинути ручне гальмо і зчеплення. Повторити?

Навіть після того, як пілот вивчить усю послідовність, йому потрібно ще чимало тренувань, аби навчитись робити усе це швидко.

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