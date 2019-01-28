Причудливого вида "каретомобиль" выставлен на продажу за немалые деньги.

Если люди не обращаются к вам "Ваше Высокопреосвященство", вряд ли вас заинтересует выставленный на продажу в Эстонии модифицированный Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска.

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Сам по себе PT Cruiser "на бляхах" имеет стилизованный ретро-вид, однако неизвестные авторы кастом-проекта из Эстонии пошли дальше и превратили винтаж в настоящую классику. Не в смысле вечных ценностей, а только с виду.

Пристроенная часть кузова с изогнутыми стеклами, с середины выглядит лучше, чем снаружи, к тому же оборудована удобными креслами, музыкальной системой и яркой подсветкой.

Фото: Chrysler PT Cruiser выставлен на продажу в Эстонии / Аutoplius

Скорее всего, Chrysler, что продается на Autoplius за 32 тысячи евро, был создан для работы в лимузин-сервисе, однако по каким-то причинам не может приносить владельцу деньги таким способом. Интересно, что стоимость автомобиля примерно в 30 раз выше средней рыночной – Chrysler PT Cruiser на том же сайте объявлений можно приобрести за 800-2500 евро.

Отметим, что автомобиль оборудован стандартным 2-литровым бензиновым двигателем мощностью в 140 лошадиных сил, имеет автоматическую коробку передач и кондиционер. Пробег машины в объявлении не указан. Согласно объявлению, автомобиль находится в Эстонии.

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