Химерного вигляду "каретомобіль" виставлено на продаж за чималі гроші.

Якщо люди не звертаються до вас “Ваше Високопреосвященство”, навряд чи вас зацікавить виставлений на продаж у Естонії модифікований Chrysler PT Cruiser 2001 ркоу випуску.

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Сам по собі PT Cruiser “на бляхах” має стилізований ретро-вигляд, однакневідомі автори кастом-проекту з Естонії пішли далі і перетворили вінтаж на справжню классику. Не в сенсі вічних цінностей, а лише з вигляду.

Прибудована частина кузову з вигнутими шибками, з середини виглядає краще, ніж зовні, до того ж обладнана зручними кріслами, музичною системою та яскравою підсвіткою.

Фото: Chrysler PT Cruiser виставлений на продаж в Естонії / Аutoplius

Скоріш за все, Chrysler, що продається на Autoplius за 32 тисячі євро, був створений для роботи у лімузин-сервісі, однак з якихось причин не може приносити власнику гроші у цей спосіб. Цікаво, що вартість автомобіля приблизно у 30 разів вища за середню ринкову – Chrysler PT Cruiser на тому ж сайті оголошень можна придбати за 800-2500 євро.

Зазначимо, що автомобіль обладнано стандартним 2-літровим бензиновим двигуном потужністю у 140 кінських сил, має автоматичну коробку передач і кондиціонер. Пробіг машини у оголошенні не вказаний. Відповідно до оголошення, автомобіль знаходиться в Естонії.

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