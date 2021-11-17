Первое авто от Huawei показали публике. Это электрокар с запасом хода 1000 км.

В Китае представили электрокар Avatr 11. В его разработке приняла участие одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, а ее партнерами выступили Changan и производитель батарей CATL.

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На фото показали предсерийный вариант Avatr 11, но китайский электрокар отвечает на 99% серийной модели. Она поступит в производство на заводе Changan уже во втором квартале 2022 года, причем кузова первых кроссоверов уже сварены. В проект инвестировали 1,172 млрд юаней (184 млн долларов).

Новый Avatr 11 – большой купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него тоненькие диодные фары и фонари, выдвижные дверные ручки и очень маленькое заднее стекло.

Характеристики Avatr 11 рассекречены лишь частично. Известно, что до 100 км/ч он разгоняется за 4 сек. Китайский кроссовер получит автопилот и очень большую аккумуляторную батарею емкостью 200 кВт∙ч. С ней запас хода скорее всего превысит 1000 км. Huawei – не первый производитель смартфонов, взявшийся за выпуск автомобилей. Ранее прототипы своих электрокаров показал Foxconn (он занимается сбором iPhone), а еще первое авто недавно анонсировали в Xiaomi.