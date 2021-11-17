Перше авто від Huawei показали публіці. Це електрокар із запасом ходу 1000 км.

У Китаї презентували електрокар Avatr 11. У його розробці взяла участь одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій Huawei, а її партнерами виступили Changan та виробник батарей CATL.

Читайте також: Huawei випускатиме власні електромобілі: перше фото

На фото показали передсерійний варіант Avatr 11, але китайський електрокар відповідає на 99% серійної моделі. Вона надійде у виробництво на заводі Changan вже у другому кварталі 2022 року, причому кузови перших кросоверів вже зварені. У проект інвестували 1,172 млрд юанів (184 млн доларів).

Новий Avatr 11 – великий купе-кросовер з обтічним дизайном. У нього тоненькі діодні фари та ліхтарі, висувні дверні ручки та дуже маленьке заднє скло.

Характеристики Avatr 11 розсекречені лише частково. Відомо, що до 100 км/год. він розганяється за 4 с. Китайський кросовер отримає автопілот та дуже велику акумуляторну батарею ємністю 200 кВт∙год. З нею запас ходу швидше за все перевищить 1000 км. Huawei – не перший виробник смартфонів, що взявся за випуск автомобілів. Раніше прототипи своїх електрокарів показав Foxconn (він займається збиранням iPhone), а ще перше авто нещодавно анонсували у Xiaomi.