В США решили не финансировать инновационный транспортный проект Hyperloop. В результате он будет закрыт, а имущество и технологии - распроданы.

По словам людей, знакомых с ситуацией, футуристическая транспортная компания Hyperloop One, которая строит трубчатые линии для перевозки пассажиров и грузов из города в город на скорости самолета, закрывается.

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По данным PitchBook, Hyperloop One, который когда-то был известным стартапом, собрал более 450 миллионов долларов США с момента основания в 2014 году. Она построила небольшую тестовую трассу вблизи Лас-Вегаса, чтобы развить свою транспортную технологию, и некоторое время взяла название Virgin Hyperloop One после инвестиций Ричарда Брэнсона Virgin. Virgin удалила свой бренд после того, как в прошлом году стартап решил сосредоточиться на грузах, а не на людях.

Сейчас компания уволила большинство своих сотрудников и пытается продать свои оставшиеся, активы, включая тестовый трек и оборудование. В начале 2022 года в компании работало более 200 человек. Компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Другим работникам, которым поручено наблюдать за продажей активов, сообщили, что их работа заканчивается 31 декабря.

Дубайский конгломерат DP World поддерживает Hyperloop One с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций. Остаток интеллектуальной собственности стартапа будет передано DP World, сообщило лицо, знакомое с ситуацией.

Компания захватывала воображение общественности с момента своего основания в 2014 году, через год после того, как Илон Маск выпустил документ, в котором изложено видение технологии Hyperloop. Только зарождавшаяся индустрия,, споткнулась, и Hyperloop One так и не выиграла контракт на создание рабочего Hyperloop.

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в 2018 году обещал строительство Hyperloop в Украине. По планам чиновника проект должен был быть реализован до 2030 года. Тогда такая перспектива выглядела фантастической, а сейчас становится понятно, что этим планам не суждено быть реальными.