У США вирішили не фінансувати інноваційний транспортний проект Hyperloop. В результаті його буде закрито, а майно та технології – розпродані.

За словами людей, знайомих із ситуацією, футуристична транспортна компанія Hyperloop One, яка будує трубчасті лінії для перевезення пасажирів і вантажів з міста в місто на швидкості літака, закривається.

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За даними PitchBook, Hyperloop One, який колись був відомим стартапом, зібрав понад 450 мільйонів доларів США з моменту заснування в 2014 році. Вона побудувала невелику тестову трасу поблизу Лас-Вегаса, щоб розвинути свою транспортну технологію, і деякий час взяла назву Virgin Hyperloop One після інвестицій Річарда Бренсона Virgin. Virgin видалила свій бренд після того, як минулого року стартап вирішив зосередитися на вантажах, а не на людях.

Зараз компанія звільнила більшість своїх співробітників і намагається продати свої активи, що залишилися, включаючи тестовий трек і обладнання. На початку 2022 року в компанії працювало понад 200 осіб. Компанія також закрила свій офіс у Лос-Анджелесі. Іншим працівникам, яким доручено наглядати за продажем активів, повідомили, що їхня робота закінчується 31 грудня.

Дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One з 2016 року та володіє контрольним пакетом акцій. Залишок інтелектуальної власності стартапу буде передано DP World, повідомила особа, знайома з ситуацією.

Компанія захоплювала уяву громадськості з моменту свого заснування в 2014 році, через рік після того, як Ілон Маск випустив документ, в якому викладено бачення технології Hyperloop. Індустрія, що тільки зароджувалася, спіткнулася, і Hyperloop One так і не виграла контракт на створення робочого Hyperloop.

Український міністр інфраструктури Володимир Омелян у 2018 році обіцяв будівництво Hyperloop в Україні. За планами чиновника проект мав бути реалізованим до 2030 року. Тоді така перспектива виглядала фантастичною, а зараз стає зрозуміло, що цим планам не судилось бути реальними.